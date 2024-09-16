16 сентября 2024

Задержан подозреваемый в нападении на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого задержали в селе Мостовском (архивное фото) Фото:

Силовики задержали 15-летнего Павла по подозрению в избиении 12-летней девочки в селе Мостовском (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил один из родственников пострадавшей.

По его словам, парня уже допросили. «Говорят, у него царапины на лице есть», — сказал близкий, думая, что школьница могла дать отпор предполагаемому нападавшему. В свердловских силовых структурах так и не прокомментировали инцидент.

Ранее родные думали, что напасть на девочку мог отдыхающий. Рядом с местом, где нашли школьницу, расположена база отдыха.

О пропаже девочки стало известно 15 сентября. Ночью 16-го ее нашли в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. После ее увезли в больницу Екатеринбурга и прооперировали. К делу уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.

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Силовики задержали 15-летнего Павла по подозрению в избиении 12-летней девочки в селе Мостовском (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил один из родственников пострадавшей. По его словам, парня уже допросили. «Говорят, у него царапины на лице есть», — сказал близкий, думая, что школьница могла дать отпор предполагаемому нападавшему. В свердловских силовых структурах так и не прокомментировали инцидент. Ранее родные думали, что напасть на девочку мог отдыхающий. Рядом с местом, где нашли школьницу, расположена база отдыха. О пропаже девочки стало известно 15 сентября. Ночью 16-го ее нашли в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. После ее увезли в больницу Екатеринбурга и прооперировали. К делу уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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