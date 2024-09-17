В Avito рассказали, в каких регионах самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты предлагают специалистам в Москве, Питере и Екатеринбурге

17 сентября 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

В тройку лидеров по уровню зарплат вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Москва удерживает лидерство среди городов России с самыми высокими средними зарплатными предложениями для новых специалистов. Следом за столицей расположился Санкт-Петербург, а Екатеринбург замкнул тройку лидеров, свидетельствует исследование «Авито Работы». «Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тысяч рублей для новых специалистов <…>. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тысяч. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: <…> 68,3 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Эксперты «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения в крупных городах России, основываясь на данных, указанных работодателями в описании вакансий. В топ-15 городов с высокими зарплатами также вошли Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи. В целом по стране средняя предлагаемая зарплата минувшим летом составила 67,2 тыс. рублей. Это на 9% больше по сравнению с летом прошлого года. Ранее исследование социологов показало, что за последние 20 лет зарплата россиян увеличилась в 20 раз и сейчас составляет в среднем 30 тысяч рублей. Такой заработок говорит о среднем достатке семьи работника, подчеркивают в отчете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва удерживает лидерство среди городов России с самыми высокими средними зарплатными предложениями для новых специалистов. Следом за столицей расположился Санкт-Петербург, а Екатеринбург замкнул тройку лидеров, свидетельствует исследование «Авито Работы». «Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тысяч рублей для новых специалистов <…>. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тысяч. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: <…> 68,3 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Эксперты «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения в крупных городах России, основываясь на данных, указанных работодателями в описании вакансий. В топ-15 городов с высокими зарплатами также вошли Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи. В целом по стране средняя предлагаемая зарплата минувшим летом составила 67,2 тыс. рублей. Это на 9% больше по сравнению с летом прошлого года. Ранее исследование социологов показало, что за последние 20 лет зарплата россиян увеличилась в 20 раз и сейчас составляет в среднем 30 тысяч рублей. Такой заработок говорит о среднем достатке семьи работника, подчеркивают в отчете.