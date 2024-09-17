Медведев пообещал Западу отложенное возмездие

17 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что в истории много примеров, когда месть носила отложенный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время. «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов. Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время. «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов. Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв.