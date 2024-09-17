Медведев пообещал Западу отложенное возмездие

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
Медведев заявил, что в истории много примеров, когда месть носила отложенный характер Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время.

«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов.

Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв.

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время. «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов. Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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