Медведев пообещал Западу отложенное возмездие

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время.
«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов.
Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв.
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности «отложенного возмездия» в адрес Запада. Он подчеркнул исторические прецеденты, когда месть осуществлялась спустя время. «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они против своих врагов. Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв.