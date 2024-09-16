ЕР утвердила руководителей обновленной гордумы Челябинска

17 сентября 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ключевые посты в обновленной гордуме Челябинска достанутся Денису Лапотышкину и Сергею Буякову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Экс-депутат заксобрания области Сергей Буяков согласован в качестве спикера гордумы Челябинска. Его коллега, действующий депутат думы Денис Лапотышкин, будет руководить фракцией единороссов и в новом ее составе. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU 6 сентября в реготделении партии. «Голосование проходило на альтернативной основе. В паре с Буяковым рассматривался Иван Горнов. С Лапотышкиным — Кирилл Матвеев. Выборы был сделан в пользу Буякова и Лапотышкина», — пояснили в реготделении ЕР. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат заксобрания области Сергей Буяков согласован в качестве спикера гордумы Челябинска. Его коллега, действующий депутат думы Денис Лапотышкин, будет руководить фракцией единороссов и в новом ее составе. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU 6 сентября в реготделении партии. «Голосование проходило на альтернативной основе. В паре с Буяковым рассматривался Иван Горнов. С Лапотышкиным — Кирилл Матвеев. Выборы был сделан в пользу Буякова и Лапотышкина», — пояснили в реготделении ЕР. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.