ЕР утвердила руководителей обновленной гордумы Челябинска

Экс-депутат заксобрания области Сергей Буяков согласован в качестве спикера гордумы Челябинска. Его коллега, действующий депутат думы Денис Лапотышкин, будет руководить фракцией единороссов и в новом ее составе. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU 6 сентября в реготделении партии.
«Голосование проходило на альтернативной основе. В паре с Буяковым рассматривался Иван Горнов. С Лапотышкиным — Кирилл Матвеев. Выборы был сделан в пользу Буякова и Лапотышкина», — пояснили в реготделении ЕР.
По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!