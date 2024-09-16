16 сентября 2024

ЕР утвердила руководителей обновленной гордумы Челябинска

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Турнир по хоккею в валенках среди профсоюзов Челябинской области. Челябинск, екимов олег, хоккей в валенках, лапотышкин денис, буяков сергей
Ключевые посты в обновленной гордуме Челябинска достанутся Денису Лапотышкину и Сергею Буякову Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Экс-депутат заксобрания области Сергей Буяков согласован в качестве спикера гордумы Челябинска. Его коллега, действующий депутат думы Денис Лапотышкин, будет руководить фракцией единороссов и в новом ее составе. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU 6 сентября в реготделении партии.

«Голосование проходило на альтернативной основе. В паре с Буяковым рассматривался Иван Горнов. С Лапотышкиным — Кирилл Матвеев. Выборы был сделан в пользу Буякова и Лапотышкина», — пояснили в реготделении ЕР.

По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.

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Экс-депутат заксобрания области Сергей Буяков согласован в качестве спикера гордумы Челябинска. Его коллега, действующий депутат думы Денис Лапотышкин, будет руководить фракцией единороссов и в новом ее составе. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU 6 сентября в реготделении партии. «Голосование проходило на альтернативной основе. В паре с Буяковым рассматривался Иван Горнов. С Лапотышкиным — Кирилл Матвеев. Выборы был сделан в пользу Буякова и Лапотышкина», — пояснили в реготделении ЕР. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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