Подозреваемый помогал искать избитую школьницу под Екатеринбургом

Подозреваемый в избиении школьницы в Верхней Пышме искал ее с волонтерами

17 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Поиски девочки начались вечером 15 сентября (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подросток Павел, подозреваемый в жестоком избиении 12-летней девочки в селе Мостовском (Верхняя Пышма), участвовал в поисковой операции с остальными односельчанами. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил родственник пострадавшей. «[Павел] — тихий и спокойный. Я до конца не верил, что это он может быть причастным к этому. Он искал ее вместе со всеми, видимо, хотел, чтобы ее не нашли. Но слава Богу, что нашли. Пусть виновный понесет заслуженное наказание», — сказал близкий. По его словам, следователи возбудили уголовное дело. Официально эту информацию силовики не комментируют. О пропаже девочки стало известно 15 сентября. В селе развернулась поисковая операция. Ночью 16 сентября школьницу нашли недалеко от дома с пробитой головой и сломанной рукой. Ее увезли в девятую больницу Екатеринбурга. Там ей провели операцию. За ходом расследования дела наблюдает глава СКР Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток Павел, подозреваемый в жестоком избиении 12-летней девочки в селе Мостовском (Верхняя Пышма), участвовал в поисковой операции с остальными односельчанами. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил родственник пострадавшей. «[Павел] — тихий и спокойный. Я до конца не верил, что это он может быть причастным к этому. Он искал ее вместе со всеми, видимо, хотел, чтобы ее не нашли. Но слава Богу, что нашли. Пусть виновный понесет заслуженное наказание», — сказал близкий. По его словам, следователи возбудили уголовное дело. Официально эту информацию силовики не комментируют. О пропаже девочки стало известно 15 сентября. В селе развернулась поисковая операция. Ночью 16 сентября школьницу нашли недалеко от дома с пробитой головой и сломанной рукой. Ее увезли в девятую больницу Екатеринбурга. Там ей провели операцию. За ходом расследования дела наблюдает глава СКР Александр Бастрыкин.