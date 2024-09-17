«Поджидал ее в кустах»: как парень напал на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

В Верхней Пышме юноша напал на 12-летнюю школьницу из кустов

17 сентября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в селе Мостовском под Верхней Пышмой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подозреваемый 15-летний Кирилл поджидал 12-летнюю Екатерину (все имена изменены) в кустах, а после ударил ее камнем по голове. Инцидент произошел поздно вечером 15 сентября в селе Мостовское (Верхняя Пышма). Подробности случившегося URA.RU рассказал родственник пострадавшей. «Кирилл сидел в кустах, видимо, поджидал Катю. Он кинул ей в голову камень, а когда она упала, то испугался и затащил в кусты. Но, когда его спросили, зачем он избил Катю до такой степени, то начал отпираться. Ну, а какой другой человек придет и будет избивать раненого человека? Может, он подумал, что Катя его узнала и все расскажет полицейским? Поэтому и решил добить ее. Она, бедная, все терпела», — сообщил близкий. По его словам, Кирилл признался силовикам в содеянном. Вечером 16 сентября с ним якобы провели следственные действия на месте происшествия. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Девочка пропала 15 сентября, когда пошла провожать подругу. Мама школьницы забила тревогу и обратилась за помощью. Через пару часов — уже ночью 16 сентября — малышку обнаружили в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. Сейчас она находится в екатеринбургской больнице №9, ей провели операцию. О том, что у следствия появился подозреваемый, стало известно утром. По словам родных девочки, он даже участвовал в поисковой операции и долго не сознавался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый 15-летний Кирилл поджидал 12-летнюю Екатерину (все имена изменены) в кустах, а после ударил ее камнем по голове. Инцидент произошел поздно вечером 15 сентября в селе Мостовское (Верхняя Пышма). Подробности случившегося URA.RU рассказал родственник пострадавшей. «Кирилл сидел в кустах, видимо, поджидал Катю. Он кинул ей в голову камень, а когда она упала, то испугался и затащил в кусты. Но, когда его спросили, зачем он избил Катю до такой степени, то начал отпираться. Ну, а какой другой человек придет и будет избивать раненого человека? Может, он подумал, что Катя его узнала и все расскажет полицейским? Поэтому и решил добить ее. Она, бедная, все терпела», — сообщил близкий. По его словам, Кирилл признался силовикам в содеянном. Вечером 16 сентября с ним якобы провели следственные действия на месте происшествия. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Девочка пропала 15 сентября, когда пошла провожать подругу. Мама школьницы забила тревогу и обратилась за помощью. Через пару часов — уже ночью 16 сентября — малышку обнаружили в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. Сейчас она находится в екатеринбургской больнице №9, ей провели операцию. О том, что у следствия появился подозреваемый, стало известно утром. По словам родных девочки, он даже участвовал в поисковой операции и долго не сознавался.