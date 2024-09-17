«Не может открыть глаза»: раскрыто состояние школьницы, избитой под Екатеринбургом

Жестоко избитая в Верхней Пышме девочка находится в тяжелом состоянии
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, больничная койка, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, covid
Пострадавшая находится в больнице №9 Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Пострадавшая после нападения в селе Мостовском (Верхняя Пышма) 12-летняя школьница не разговаривает и не может открыть глаза. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказал URA.RU родственник девочки.

«Она находится в тяжелом состоянии. Сегодня врачи отключили ее от ИВЛ, но позднее подключили обратно. Потому что у нее глаза не открываются, она ничего не может произнести. Руки и ноги у нее лишь немного пошевелились. Сегодня ей должны сделать МРТ», — сказал близкий.

Девочку с травмами нашли ночью 16 сентября в кювете. Накануне школьница провожала подругу, но домой не вернулась. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По словам родных пострадавшей, он якобы признался в содеянном, а силовики провели с ним следственные действия на месте ЧП (информация официально не подтверждена). Близкие думают, что парень мог напасть на школьницу из кустов. Его мотив неизвестен.

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Пострадавшая после нападения в селе Мостовском (Верхняя Пышма) 12-летняя школьница не разговаривает и не может открыть глаза. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказал URA.RU родственник девочки. «Она находится в тяжелом состоянии. Сегодня врачи отключили ее от ИВЛ, но позднее подключили обратно. Потому что у нее глаза не открываются, она ничего не может произнести. Руки и ноги у нее лишь немного пошевелились. Сегодня ей должны сделать МРТ», — сказал близкий. Девочку с травмами нашли ночью 16 сентября в кювете. Накануне школьница провожала подругу, но домой не вернулась. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По словам родных пострадавшей, он якобы признался в содеянном, а силовики провели с ним следственные действия на месте ЧП (информация официально не подтверждена). Близкие думают, что парень мог напасть на школьницу из кустов. Его мотив неизвестен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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