«Не может открыть глаза»: раскрыто состояние школьницы, избитой под Екатеринбургом

Жестоко избитая в Верхней Пышме девочка находится в тяжелом состоянии

17 сентября 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Пострадавшая находится в больнице №9 Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавшая после нападения в селе Мостовском (Верхняя Пышма) 12-летняя школьница не разговаривает и не может открыть глаза. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказал URA.RU родственник девочки. «Она находится в тяжелом состоянии. Сегодня врачи отключили ее от ИВЛ, но позднее подключили обратно. Потому что у нее глаза не открываются, она ничего не может произнести. Руки и ноги у нее лишь немного пошевелились. Сегодня ей должны сделать МРТ», — сказал близкий. Девочку с травмами нашли ночью 16 сентября в кювете. Накануне школьница провожала подругу, но домой не вернулась. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По словам родных пострадавшей, он якобы признался в содеянном, а силовики провели с ним следственные действия на месте ЧП (информация официально не подтверждена). Близкие думают, что парень мог напасть на школьницу из кустов. Его мотив неизвестен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшая после нападения в селе Мостовском (Верхняя Пышма) 12-летняя школьница не разговаривает и не может открыть глаза. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказал URA.RU родственник девочки. «Она находится в тяжелом состоянии. Сегодня врачи отключили ее от ИВЛ, но позднее подключили обратно. Потому что у нее глаза не открываются, она ничего не может произнести. Руки и ноги у нее лишь немного пошевелились. Сегодня ей должны сделать МРТ», — сказал близкий. Девочку с травмами нашли ночью 16 сентября в кювете. Накануне школьница провожала подругу, но домой не вернулась. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По словам родных пострадавшей, он якобы признался в содеянном, а силовики провели с ним следственные действия на месте ЧП (информация официально не подтверждена). Близкие думают, что парень мог напасть на школьницу из кустов. Его мотив неизвестен.