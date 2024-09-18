В Верхнепышминский городской суд Свердловской области привезли 15-летнего Кирилла, обвиненного в покушении на убийство 12-летней школьницы Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
Юношу провели в зал в наручниках. Заседание пройдет в закрытом режиме, потому что обвиняемый и потерпевшая — несовершеннолетние.
Кирилла задержали после нападения на Екатерину. По предварительным данным, он ударил ее камнем по голове, оттащил в лес и оставил там. Затем пришел домой, переоделся и присоединился к поисковой операции, которую организовали односельчане. Они прочесывали леса в поисках школьницы, и нашли ее в тяжелом состоянии. Девочку оперативно доставили в больницу №9 Екатеринбурга, где ей провели операцию.
По некоторым данным, Кирилл пошел на проступок из личной неприязни к школьнице. Якобы она с друзьями неоднократно оскорбляла его. Свою вину, как заявляли в свердловском СУ СК, он признал. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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