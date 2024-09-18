Обвиняемого в покушении на 12-летнюю свердловчанку привезли в суд. Фото, видео

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Процесс пройдет в суде Верхней Пышме Фото:
новость из сюжета
В Мостовском нашли 12-летнюю школьницу в тяжелом состоянии

В Верхнепышминский городской суд Свердловской области привезли 15-летнего Кирилла, обвиненного в покушении на убийство 12-летней школьницы Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Юношу провели в зал в наручниках. Заседание пройдет в закрытом режиме, потому что обвиняемый и потерпевшая — несовершеннолетние.

Кирилла задержали после нападения на Екатерину. По предварительным данным, он ударил ее камнем по голове, оттащил в лес и оставил там. Затем пришел домой, переоделся и присоединился к поисковой операции, которую организовали односельчане. Они прочесывали леса в поисках школьницы, и нашли ее в тяжелом состоянии. Девочку оперативно доставили в больницу №9 Екатеринбурга, где ей провели операцию.

По некоторым данным, Кирилл пошел на проступок из личной неприязни к школьнице. Якобы она с друзьями неоднократно оскорбляла его. Свою вину, как заявляли в свердловском СУ СК, он признал. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Подростка завели в зал судебного заседания
Подростка завели в зал судебного заседания
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В Верхнепышминский городской суд Свердловской области привезли 15-летнего Кирилла, обвиненного в покушении на убийство 12-летней школьницы Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Юношу провели в зал в наручниках. Заседание пройдет в закрытом режиме, потому что обвиняемый и потерпевшая — несовершеннолетние. Кирилла задержали после нападения на Екатерину. По предварительным данным, он ударил ее камнем по голове, оттащил в лес и оставил там. Затем пришел домой, переоделся и присоединился к поисковой операции, которую организовали односельчане. Они прочесывали леса в поисках школьницы, и нашли ее в тяжелом состоянии. Девочку оперативно доставили в больницу №9 Екатеринбурга, где ей провели операцию. По некоторым данным, Кирилл пошел на проступок из личной неприязни к школьнице. Якобы она с друзьями неоднократно оскорбляла его. Свою вину, как заявляли в свердловском СУ СК, он признал. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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