В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой подросток устроил бойню

18 сентября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Заместителя директора школы обвинили в халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске В Челябинске в связи с бойней в школе №68 задержан заместитель директора образовательного учреждения, отвечающий за безопасность. Предварительно, именно его обвиняют в халатности, рассказал 18 сентября источник URA.RU. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ему предъявлены обвинения. Вскоре будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, вместе с заместителем директора школы был задержан и заместитель директора охранной организации, отвечающей за безопасность школы. В его действиях усматривают оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После инцидента в школе СКР возбудил дела по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями продолжается выполнение комплекса действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Нападение на учеников произошло утром 16 сентября. Вооруженный молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний Роман Г. забежал в класс и принялся избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другую порезал ножом. Также травмы получили еще один ученик и учительница, которая пыталась защитить детей. Сейчас две пострадавшие девочки находятся в больнице, их прооперировали и отправили в Москву на лечение. Подросток же задержан. С ним и его родителями проводятся следственные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в связи с бойней в школе №68 задержан заместитель директора образовательного учреждения, отвечающий за безопасность. Предварительно, именно его обвиняют в халатности, рассказал 18 сентября источник URA.RU. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ему предъявлены обвинения. Вскоре будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, вместе с заместителем директора школы был задержан и заместитель директора охранной организации, отвечающей за безопасность школы. В его действиях усматривают оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После инцидента в школе СКР возбудил дела по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями продолжается выполнение комплекса действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Нападение на учеников произошло утром 16 сентября. Вооруженный молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний Роман Г. забежал в класс и принялся избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другую порезал ножом. Также травмы получили еще один ученик и учительница, которая пыталась защитить детей. Сейчас две пострадавшие девочки находятся в больнице, их прооперировали и отправили в Москву на лечение. Подросток же задержан. С ним и его родителями проводятся следственные мероприятия.