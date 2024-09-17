В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой подросток устроил бойню

В Челябинске в связи с бойней в школе №68 задержан заместитель директора образовательного учреждения, отвечающий за безопасность. Предварительно, именно его обвиняют в халатности, рассказал 18 сентября источник URA.RU.
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ему предъявлены обвинения. Вскоре будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, вместе с заместителем директора школы был задержан и заместитель директора охранной организации, отвечающей за безопасность школы. В его действиях усматривают оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
После инцидента в школе СКР возбудил дела по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями продолжается выполнение комплекса действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Нападение на учеников произошло утром 16 сентября. Вооруженный молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний Роман Г. забежал в класс и принялся избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другую порезал ножом. Также травмы получили еще один ученик и учительница, которая пыталась защитить детей.
Сейчас две пострадавшие девочки находятся в больнице, их прооперировали и отправили в Москву на лечение. Подросток же задержан. С ним и его родителями проводятся следственные мероприятия.
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