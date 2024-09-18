Происшествия Shot: в ходе стрельбы у офиса Wildberries пострадал полицейский 18 сентября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Пострадавшему при стрельбе у офиса Wildberries полицейскому оказывают первую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ При стрельбе у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве пострадал сотрудник полиции. Также ранее сообщалось еще о трех раненных. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Полицейский пострадал в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries», — передает telegram-канал. Отмечается, что сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук 18 сентября предпринял попытку напасть на офис Wildberries в сопровождении охраны. Компания подтвердила факт инцидента и сообщила, что правоохранительные органы приняли необходимые меры. при этом Бакальчук позже назвал ситуацию провокацией. Он утверждает, что целью его визита были переговоры по вопросу строительства складов, и во время этого на него и его команду было совершено нападение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При стрельбе у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве пострадал сотрудник полиции. Также ранее сообщалось еще о трех раненных. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Полицейский пострадал в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries», — передает telegram-канал. Отмечается, что сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук 18 сентября предпринял попытку напасть на офис Wildberries в сопровождении охраны. Компания подтвердила факт инцидента и сообщила, что правоохранительные органы приняли необходимые меры. при этом Бакальчук позже назвал ситуацию провокацией. Он утверждает, что целью его визита были переговоры по вопросу строительства складов, и во время этого на него и его команду было совершено нападение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям