Mash: среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries бойцы MMA

18 сентября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

При стрельбе у офиса Wildberries в Москве пострадали двое бойцов MMA Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук в Москве совершил нападение на головной офис компании, как заявили в самом Wildberries. Пострадали двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Стрельба возле офиса Wildberries: что известно «Среди пострадавших после стрельбы у офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев», — передает telegram-канал. Отмечается, что они были в компании Бакальчука. Ранее также сообщалось о троих пострадавших и раненом полицейском. Абубакар Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате. В свою очередь, Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук в Москве совершил нападение на головной офис компании, как заявили в самом Wildberries. Пострадали двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Среди пострадавших после стрельбы у офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев», — передает telegram-канал. Отмечается, что они были в компании Бакальчука. Ранее также сообщалось о троих пострадавших и раненом полицейском. Абубакар Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате. В свою очередь, Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.