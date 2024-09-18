Mash: среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries бойцы MMA

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При стрельбе у офиса Wildberries в Москве пострадали двое бойцов MMA Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук в Москве совершил нападение на головной офис компании, как заявили в самом Wildberries. Пострадали двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

«Среди пострадавших после стрельбы у офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев», — передает telegram-канал. Отмечается, что они были в компании Бакальчука. Ранее также сообщалось о троих пострадавших и раненом полицейском.

Абубакар Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате. В свою очередь, Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук в Москве совершил нападение на головной офис компании, как заявили в самом Wildberries. Пострадали двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Среди пострадавших после стрельбы у офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев», — передает telegram-канал. Отмечается, что они были в компании Бакальчука. Ранее также сообщалось о троих пострадавших и раненом полицейском. Абубакар Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате. В свою очередь, Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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