Mash: среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries бойцы MMA

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук в Москве совершил нападение на головной офис компании, как заявили в самом Wildberries. Пострадали двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Среди пострадавших после стрельбы у офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев», — передает telegram-канал. Отмечается, что они были в компании Бакальчука. Ранее также сообщалось о троих пострадавших и раненом полицейском.
Абубакар Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате. В свою очередь, Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.
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