Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме

18 сентября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Судопроизводство по делу Пашаева пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости Фото: Следственный комитет Российской Федерации Рассмотрение дела экс-адвоката и защитника семьи Блиновских Эльмана Пашаева пройдет в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Решение было принято по постановлению судьи. Новость по теме Скандалист и звездный адвокат: чьи дела вел Эльман Пашаев «Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались», — передает корреспондент РИА Новости из суда. Пашаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, он может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи Блиновских на 45 миллионов рублей. Уточняется, что экс-адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассмотрение дела экс-адвоката и защитника семьи Блиновских Эльмана Пашаева пройдет в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Решение было принято по постановлению судьи. «Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались», — передает корреспондент РИА Новости из суда. Пашаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, он может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи Блиновских на 45 миллионов рублей. Уточняется, что экс-адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США.