Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме

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Арест Эльмана Пашаева
Судопроизводство по делу Пашаева пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости Фото:

Рассмотрение дела экс-адвоката и защитника семьи Блиновских Эльмана Пашаева пройдет в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Решение было принято по постановлению судьи.

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«Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались», — передает корреспондент РИА Новости из суда.

Пашаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, он может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи Блиновских на 45 миллионов рублей. Уточняется, что экс-адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США.

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Рассмотрение дела экс-адвоката и защитника семьи Блиновских Эльмана Пашаева пройдет в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Решение было принято по постановлению судьи. «Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались», — передает корреспондент РИА Новости из суда. Пашаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, он может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи Блиновских на 45 миллионов рублей. Уточняется, что экс-адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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