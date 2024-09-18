Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме

Рассмотрение дела экс-адвоката и защитника семьи Блиновских Эльмана Пашаева пройдет в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Решение было принято по постановлению судьи.
«Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались», — передает корреспондент РИА Новости из суда.
Пашаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, он может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи Блиновских на 45 миллионов рублей. Уточняется, что экс-адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США.
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