Адвокат: какое наказание ждет Пашаева, подозреваемого в мошенничестве на 45 млн

Бывший адвокат семьи Блиновских Эльман Пашаев может получить пять-семь лет лишения свободы за обман семьи на 45 миллионов рублей. Об этом заявила президент Московской коллегии адвокатов «АИД» адвокат Марина Букатая.
«Экс-адвокату Эльману Пашаеву, которого подозревают обмане семьи Блиновских на 45 млн рублей, могут дать пять-семь лет реального лишения свободы», — сообщили в Life.ru со ссылкой на Марину Букатую. По ее словам, после двухмесячного заключения под стражу Пашаеву грозит 10 лет лишения свободы, но на практике он получит пять или семь лет даже при условии смягчительных обстоятельств в виде службы в зоне СВО.
Ранее стало известно, что экс-адвокат семьи Блиновских подозревается в хищении более 45 миллионов рублей. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. По данным следствия, Пашаев обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за вознаграждение, и получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США.
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