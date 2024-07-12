12 июля 2024

В ХМАО обрушился спрос на загородные дома из-за паводка

В Нижневартовске упал спрос на дачи из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за паводка в Нижневартовске упал спрос на дачи
Из-за паводка в Нижневартовске упал спрос на дачи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на фоне паводка снизился спрос на загородную недвижимость. В первую очередь ситуация коснулась дачных участков в районе РЭБ-флота, которые оказались одними из наиболее пострадавших.

«Ситуация с паводком, конечно, сказывается. Если спрос на недвижимость в районе РЭБ-флота и так был небольшой, то сейчас он еще меньше», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Жители также не стремятся регистрировать на себя участки в СОНТах, которые находятся под риском затопления.

Дачи в Нижневартовске начало подтапливать из-за паводка в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных локациях в ХМАО, где строят загородные дома. В Нижневартовске это оказались дачные поселки в направлении Излучинска. А у сургутян наибольший интерес наблюдался к территориям в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.

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В Нижневартовске (ХМАО) на фоне паводка снизился спрос на загородную недвижимость. В первую очередь ситуация коснулась дачных участков в районе РЭБ-флота, которые оказались одними из наиболее пострадавших. «Ситуация с паводком, конечно, сказывается. Если спрос на недвижимость в районе РЭБ-флота и так был небольшой, то сейчас он еще меньше», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Жители также не стремятся регистрировать на себя участки в СОНТах, которые находятся под риском затопления. Дачи в Нижневартовске начало подтапливать из-за паводка в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных локациях в ХМАО, где строят загородные дома. В Нижневартовске это оказались дачные поселки в направлении Излучинска. А у сургутян наибольший интерес наблюдался к территориям в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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