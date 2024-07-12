В ХМАО обрушился спрос на загородные дома из-за паводка

В Нижневартовске (ХМАО) на фоне паводка снизился спрос на загородную недвижимость. В первую очередь ситуация коснулась дачных участков в районе РЭБ-флота, которые оказались одними из наиболее пострадавших.
«Ситуация с паводком, конечно, сказывается. Если спрос на недвижимость в районе РЭБ-флота и так был небольшой, то сейчас он еще меньше», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Жители также не стремятся регистрировать на себя участки в СОНТах, которые находятся под риском затопления.
Дачи в Нижневартовске начало подтапливать из-за паводка в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных локациях в ХМАО, где строят загородные дома. В Нижневартовске это оказались дачные поселки в направлении Излучинска. А у сургутян наибольший интерес наблюдался к территориям в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.
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