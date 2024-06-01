В Нижневартовске начинает подтапливать дачи в СНТ Буровик на РЭБ флота. На улице Связистов вода подобралась к заборам и жилому вагончику. Местные жители сняли видео нынешней обстановки.
«Вот, вода уже у нас возле забора, возле вагончика. Не пройдешь», — говорит автор видео. Его опубликовал «Типичный краб. Нижневартовск».
Уровень Оби поднялся до отметки в 921 сантиметр. З последние сутки там прибавилось три сантиметра.
В Нижневартовском районе ХМАО из-за паводка затопило дорогу, ведущую к деревне Соснина. Чтобы обеспечить транспортное сообщение с деревней, власти организовали перевозку жителей по воде. Вартовчан просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях и эвакуироваться в пункты временного размещения.
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