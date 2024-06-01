01 июня 2024
31 мая 2024

В Нижневартовске вода вплотную подобралась к дачам на РЭБ флота. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень Оби поднялся до отметки в 921 сантиметр
Уровень Оби поднялся до отметки в 921 сантиметр Фото:

В Нижневартовске начинает подтапливать дачи в СНТ Буровик на РЭБ флота. На улице Связистов вода подобралась к заборам и жилому вагончику. Местные жители сняли видео нынешней обстановки.

«Вот, вода уже у нас возле забора, возле вагончика. Не пройдешь», — говорит автор видео. Его опубликовал «Типичный краб. Нижневартовск».

Уровень Оби поднялся до отметки в 921 сантиметр. З последние сутки там прибавилось три сантиметра.

В Нижневартовском районе ХМАО из-за паводка затопило дорогу, ведущую к деревне Соснина. Чтобы обеспечить транспортное сообщение с деревней, власти организовали перевозку жителей по воде. Вартовчан просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях и эвакуироваться в пункты временного размещения.

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В Нижневартовске начинает подтапливать дачи в СНТ Буровик на РЭБ флота. На улице Связистов вода подобралась к заборам и жилому вагончику. Местные жители сняли видео нынешней обстановки. «Вот, вода уже у нас возле забора, возле вагончика. Не пройдешь», — говорит автор видео. Его опубликовал «Типичный краб. Нижневартовск». Уровень Оби поднялся до отметки в 921 сантиметр. З последние сутки там прибавилось три сантиметра. В Нижневартовском районе ХМАО из-за паводка затопило дорогу, ведущую к деревне Соснина. Чтобы обеспечить транспортное сообщение с деревней, власти организовали перевозку жителей по воде. Вартовчан просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях и эвакуироваться в пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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