Звезда сериала «Моя прекрасная няня» открыла секрет своей прекрасной формы

Ольга Прокофьева не перестает приятно удивлять своим внешним видом. Легендарная артистка летом отметила 61-й день рождения, но выглядит она как минимум на 20 лет моложе. Ольга призналась URA.RU, что в питании себя не ограничивает и давно живёт по принципу: «Ем и стройнею».
На днях звезда «Моей прекрасной няни» появилась на премьере гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит» в столичном театре «Одеон». Своим появлением Прокофьева произвела настоящий фурор. Кажется, что за лето звезда стала еще более стройной и подтянутой.
«У меня никаких диет, а тем более жестких, никогда не бывает, — призналась артистка. — Если я вижу, что немножко поправилась, то понимаю, что нужно немножко посачковать с едой. А так у меня никаких запретов нет: просто чуть всего поменьше стараюсь есть.
У меня самый обычный рацион: я предпочитаю простую пищу. Главное, чтобы ее было мало. Иногда пропускаю обеды, если вечером очень подвижный спектакль. А потом могу в легкую поужинать. Картошки, конечно, стараюсь поменьше есть. Но, если очень захочу — съем. Хотя больше предпочитаю рыбу и морепродукты — очень их люблю».
Во время гастрономического мюзикла всем гостям предлагали на выбор разные кулинарные яства, которые они вкушали прямо во время показа. Прокофьева от них также не отказывалась. «Я сегодня наберу свои килограммы и буду очень счастлива», — улыбалась звезда.
К слову, Прокофьева призналась: график у нее насыщенный. Но даже в выходные дни она старается не сидеть без дела. В этом, как оказалось, еще один секрет ее роскошного внешнего вида.
«Если у меня свободный вечер, то я бегу в театр или на премьеру, как сегодня, — призналась артистка. — Без этого нельзя. Невозможно только самой делать: надо порадоваться и за других, за своих коллег».
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