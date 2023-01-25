Мэрия Челябинска подала в суд на экс-омбудсмена области

26 января 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Алексей Севастьянов — один из нескольких предпринимателей, к которым появились претензии у властей Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Челябинска через суд требует от бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области снести принадлежащую ему постройку на одном их городских рынков. Информация об этом появилась в базе судебных дел. «Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к филиалу Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и к индивидуальному предпринимателю Севастьянову Алексею Михайловичу. В котором просит признать самовольной постройкой сооружение (нежилое сооружение) площадью 696,7 кв. метра, расположенное по адресу: Челябинск, пр. Победы, территориальный рынок „Шервудский лес“ по пр. Победы в Калининском районе. Обязать ИП Севостьянова А.М. в течение месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Также, в заявлении фигурируют еще два предпринимателя, не пользующихся его известностью. В случае положительного решения суда власти готовы сами демонтировать их объекты с последующим взысканием расходов с владельцев. Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Это не первая его проблема: в 2019 году по суду были снесены несколько построек его ресторана «Бременские музыканты», также расположенного в Калининском районе областного центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Челябинска через суд требует от бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области снести принадлежащую ему постройку на одном их городских рынков. Информация об этом появилась в базе судебных дел. «Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к филиалу Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и к индивидуальному предпринимателю Севастьянову Алексею Михайловичу. В котором просит признать самовольной постройкой сооружение (нежилое сооружение) площадью 696,7 кв. метра, расположенное по адресу: Челябинск, пр. Победы, территориальный рынок „Шервудский лес“ по пр. Победы в Калининском районе. Обязать ИП Севостьянова А.М. в течение месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Также, в заявлении фигурируют еще два предпринимателя, не пользующихся его известностью. В случае положительного решения суда власти готовы сами демонтировать их объекты с последующим взысканием расходов с владельцев. Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Это не первая его проблема: в 2019 году по суду были снесены несколько построек его ресторана «Бременские музыканты», также расположенного в Калининском районе областного центра.