18 сентября 2024

Бакальчук навзрыд обратилась к супругу после стрельбы у офиса Wildberries. Видео

Бакальчук в слезах записала видео для супруга после стрельбы у офиса Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Бакальчук возложила ответственность за стрельбу у офиса WB на экс-супруга
Бакальчук возложила ответственность за стрельбу у офиса WB на экс-супруга Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видео, в котором обращается к экс-супругу и сооснователю маркетплейса Владиславу после стрельбы у офиса компании в Москве. Предпринимательница возлагает ответственность за произошедшее на отца своих детей.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сообщила Бакальчук на видео в своем telegram-канале.

Два сотрудника охраны погибли в перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Компания пообещала помочь семьям и близким погибших. Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видео, в котором обращается к экс-супругу и сооснователю маркетплейса Владиславу после стрельбы у офиса компании в Москве. Предпринимательница возлагает ответственность за произошедшее на отца своих детей. «Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сообщила Бакальчук на видео в своем telegram-канале. Два сотрудника охраны погибли в перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Компания пообещала помочь семьям и близким погибших. Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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