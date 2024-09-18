Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видео, в котором обращается к экс-супругу и сооснователю маркетплейса Владиславу после стрельбы у офиса компании в Москве. Предпринимательница возлагает ответственность за произошедшее на отца своих детей.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сообщила Бакальчук на видео в своем telegram-канале.
Два сотрудника охраны погибли в перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Компания пообещала помочь семьям и близким погибших. Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
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