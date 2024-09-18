18 сентября 2024

«Курганприбор» и мэрия Перми облагородят площадь имени Дзержинского

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В Перми обновят площадь у оборонного завода
В Перми обновят площадь у оборонного завода Фото:

В Перми планируется обновить площадь имени Дзержинского, которая находится на балансе АО НПО «Курганприбор». Об этом рассказал мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин.

«С директором филиала „ЗИД“ АО НПО „Курганприбор“ Константином Дьяконовым обсудили варианты обновления площади Дзержинского. Она находится на содержании завода, необходимо облагородить ее совместными усилиями», — сообщил Соснин в своем telegram-канале.

Ранее курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев «Курганприбора», заявил, что на пермском оборонном заводе имени Дзержинского (ЗИД) портфель заказов может увеличиться в два раза. ЗИД недавно стал подразделением АО НПО «Курганприбор».

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В Перми планируется обновить площадь имени Дзержинского, которая находится на балансе АО НПО «Курганприбор». Об этом рассказал мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин. «С директором филиала „ЗИД“ АО НПО „Курганприбор“ Константином Дьяконовым обсудили варианты обновления площади Дзержинского. Она находится на содержании завода, необходимо облагородить ее совместными усилиями», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Ранее курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев «Курганприбора», заявил, что на пермском оборонном заводе имени Дзержинского (ЗИД) портфель заказов может увеличиться в два раза. ЗИД недавно стал подразделением АО НПО «Курганприбор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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