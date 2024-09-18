18 сентября 2024

Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в РФ

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Выездное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности. Екатеринбург, рации
Рации модели icom v82 фирмы ICOM ранее взорвались в Ливане Фото:
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Рации японской фирмы ICOM, аналогичные тем, которые взорвались в Ливане, были найдены на российских интернет-платформах для размещения объявлений. Модель icom v82 предлагается покупателям по цене до десяти тысяч рублей.

«На популярных платформах оказалось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до десяти тысяч рублей», — сообщает «Лента.ру».

Такие же рации взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры.

В Ливане 17 сентября произошла кибератака, в результате произошли взрывы в пейджерах, используемых членами «Хезболла», что привело к тысячам пострадавших по всей стране. Ливанский МИД указывает на Израиль как на возможного виновника атаки. Представитель «Хезболла» назвал произошедшее самым серьезным нарушением безопасности с момента начала ливано-израильского конфликта.

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Рации японской фирмы ICOM, аналогичные тем, которые взорвались в Ливане, были найдены на российских интернет-платформах для размещения объявлений. Модель icom v82 предлагается покупателям по цене до десяти тысяч рублей. «На популярных платформах оказалось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до десяти тысяч рублей», — сообщает «Лента.ру». Такие же рации взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры. В Ливане 17 сентября произошла кибератака, в результате произошли взрывы в пейджерах, используемых членами «Хезболла», что привело к тысячам пострадавших по всей стране. Ливанский МИД указывает на Израиль как на возможного виновника атаки. Представитель «Хезболла» назвал произошедшее самым серьезным нарушением безопасности с момента начала ливано-израильского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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