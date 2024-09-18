Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в РФ

19 сентября 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Рации модели icom v82 фирмы ICOM ранее взорвались в Ливане Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Рации японской фирмы ICOM, аналогичные тем, которые взорвались в Ливане, были найдены на российских интернет-платформах для размещения объявлений. Модель icom v82 предлагается покупателям по цене до десяти тысяч рублей. «На популярных платформах оказалось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до десяти тысяч рублей», — сообщает «Лента.ру». Такие же рации взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры. В Ливане 17 сентября произошла кибератака, в результате произошли взрывы в пейджерах, используемых членами «Хезболла», что привело к тысячам пострадавших по всей стране. Ливанский МИД указывает на Израиль как на возможного виновника атаки. Представитель «Хезболла» назвал произошедшее самым серьезным нарушением безопасности с момента начала ливано-израильского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рации японской фирмы ICOM, аналогичные тем, которые взорвались в Ливане, были найдены на российских интернет-платформах для размещения объявлений. Модель icom v82 предлагается покупателям по цене до десяти тысяч рублей. «На популярных платформах оказалось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до десяти тысяч рублей», — сообщает «Лента.ру». Такие же рации взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры. В Ливане 17 сентября произошла кибератака, в результате произошли взрывы в пейджерах, используемых членами «Хезболла», что привело к тысячам пострадавших по всей стране. Ливанский МИД указывает на Израиль как на возможного виновника атаки. Представитель «Хезболла» назвал произошедшее самым серьезным нарушением безопасности с момента начала ливано-израильского конфликта.