По делу обвиняемого во взятке генерала Путилова провели обыски

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Следователи изъяли вещи в ходе обысков по адресам, связанным с Путиловым
Следователи изъяли вещи в ходе обысков по адресам, связанным с Путиловым Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранители обыскали место службы, а также место проживания начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором военный проходит как подозреваемый в получении взятке в 10 миллионов рублей.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в ходе обысков изъяты документы и электронные носители информации.

Днем ранее стало известно о задержании Путилова. По данным следствия, в 2023 году Путилов контролировал ряд заключенных контрактов между Минобороны и частным предпринимателем. Их стоимость превышала 140 миллионов рублей. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя предпринимателя взятку в сумме 10 миллионов рублей.

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Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранители обыскали место службы, а также место проживания начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором военный проходит как подозреваемый в получении взятке в 10 миллионов рублей. «По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в ходе обысков изъяты документы и электронные носители информации. Днем ранее стало известно о задержании Путилова. По данным следствия, в 2023 году Путилов контролировал ряд заключенных контрактов между Минобороны и частным предпринимателем. Их стоимость превышала 140 миллионов рублей. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя предпринимателя взятку в сумме 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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