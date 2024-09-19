По делу обвиняемого во взятке генерала Путилова провели обыски

Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранители обыскали место службы, а также место проживания начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором военный проходит как подозреваемый в получении взятке в 10 миллионов рублей.
«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в ходе обысков изъяты документы и электронные носители информации.
Днем ранее стало известно о задержании Путилова. По данным следствия, в 2023 году Путилов контролировал ряд заключенных контрактов между Минобороны и частным предпринимателем. Их стоимость превышала 140 миллионов рублей. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя предпринимателя взятку в сумме 10 миллионов рублей.
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