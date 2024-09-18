18 сентября 2024

Депутаты Заксобрания ЯНАО назначили на должность мирового судью

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Анастасия Курманова получила должность мирового судьи в Губкинском (архивное фото)
Анастасия Курманова получила должность мирового судьи в Губкинском (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в должности мирового судьи была утверждена Анастасия Курманова. За ее кандидатуру единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания ЯНАО.

«Назначить Анастасию Курманову на должность мирового судьи судебного участка № 2 без ограничения срока полномочий», — приняли решение депутаты Законодательного собрания ЯНАО. Трансляция заседания проходит на официальном сайте.

Курмановой было вручено удостоверение сразу после утверждения на должность. Ранее, она уже занимала должность мирового судьи.

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В Губкинском (ЯНАО) в должности мирового судьи была утверждена Анастасия Курманова. За ее кандидатуру единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания ЯНАО. «Назначить Анастасию Курманову на должность мирового судьи судебного участка № 2 без ограничения срока полномочий», — приняли решение депутаты Законодательного собрания ЯНАО. Трансляция заседания проходит на официальном сайте. Курмановой было вручено удостоверение сразу после утверждения на должность. Ранее, она уже занимала должность мирового судьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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