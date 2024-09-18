Депутаты Заксобрания ЯНАО назначили на должность мирового судью

Анастасия Курманова получила должность мирового судьи в Губкинском (архивное фото)
В Губкинском (ЯНАО) в должности мирового судьи была утверждена Анастасия Курманова. За ее кандидатуру единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания ЯНАО.
«Назначить Анастасию Курманову на должность мирового судьи судебного участка № 2 без ограничения срока полномочий», — приняли решение депутаты Законодательного собрания ЯНАО. Трансляция заседания проходит на официальном сайте.
Курмановой было вручено удостоверение сразу после утверждения на должность. Ранее, она уже занимала должность мирового судьи.
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