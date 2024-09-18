В тюменских деревнях построят новые школы

Строительство школы планируется завершить в 2026 году
В поселениях Вершинском, Кускургуле и Тахтагуле Тюменской области появятся новые школы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«В Тахтагуле появится школа на 16 учебных мест, дошкольное отделение на 10 мест и ФАП. В Кускургуле планируется построить школу на 20 учеников с дошкольным отделением на 10 воспитанников и ФАПом», — сообщили в ГУС.
В деревне Вершинской школа будет рассчитана на 20 учеников. Завершить ее строительство планируется в 2026 году.
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