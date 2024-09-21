21 сентября 2024
20 сентября 2024

Итоги летнего сезона рыбалки на Ямале. Инфографика

Рыбаки из ЯНАО похвастались своим уловом летом 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя рыбалка на Ямале подошла к концу
Летняя рыбалка на Ямале подошла к концу Фото:

В ЯНАО подошел к концу сезон летней рыбалки. За этот период жители Ямала смогли наловить в водоемах округа щук, окуней, ершей, налимов и карасей. URA.RU делится самыми интересными моментами, — подробнее в нашем материале.

  • В Ноябрьске (ЯНАО) любители рыбалки открыли летний сезон в последние дни мая. «Были утром на Троме, правда улов не такой богатый. Штук 13 поймали», — рассказал подписчик группы «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
  • Вскоре рыбаки похвастались первым уловом щуки. «Рыбачили с четырех до восьми утра, были на холмах, немного по болотам, немного на лодках и в итоге неплохой улов на двоих. Самая крупная 2,200 килограммов», — сообщил Дмитрий Чернов.
  • Но не обошлось и без происшествий. В ЯНАО мужчины выловили также чумную щуку. Зараженную особь поймали на реке Надым.
  • Также рыболовы рассказали URA.RU, где в ЯНАО лучше всего клюет рыба. «Больше всего мне нравится рыбачить на речках, так как там рыба вкуснее. Етыпур, Вынгапур, Итуяха, Сырояха — названия рек необычные и порой вызывают улыбку у жителей других регионов», — рассказала рыбачка Анастасия Иванова.
  • А в Пуровском районе знатоки отметили озеро Негито. Спиннинг там — популярный выбор среди рыболовов. Некоторым посчастливилось выловить в водоеме щук весом в 13 килограммов.
  • Также речного хищника весом в 15 килограммов выловили на реке Етыпур. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что это не первый его крупный улов — бывал и больше.
  • А на реке Пур ямальский рыбак побил свой рекорд трехлетней давности. Вес его улова в 2024 году составил 15,8 килограммов. Тяжелого хищника он продемонстрировал на видео.
  • Даже губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов похвастался своим уловом. «Лучший отдых — у нас на Ямале. Спасибо гостеприимной пуровской земле за насыщенный и теплый день», — написал он под фото в своем telegram-канале.
  • А в начале сентября рыбаки обнаружили на берегу озера Негито кучи гниющего язя. «Скорее всего пьяные люди бросили сети, а другие рыбаки вытащили и оставили на берегу. Возможно неделя прошла — язь крупный, хороший, но тухлый уже. Кто станет с ним возиться?», — сообщил рыбак Влад Баласюк корреспонденту URA.RU.
  • Тем временем, в Ноябрьске рыбак Михаил Лаушкин выловил щуку почти на шесть килограммов на Парогазовой станции. Водоем, где он рыбачил, находится в черте города.

Также URA.RU напоминает, что рыболовство в ЯНАО регламентировано приказом Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» от 30 октября 2020 года. Запреты разнятся по различным водным объектам и периодам. Как и где ловить рыбу, чтобы не попасть под штраф — смотрите в нашей инфографике.

Какую рыбу ловить на Ямале нельзя

Какую рыбу в ЯНАО запрещено вылавливать
Какую рыбу в ЯНАО запрещено вылавливать
Фото:

Где в ЯНАО клюет лучше всего

Места, в которых клюет лучше всего в ЯНАО
Места, в которых клюет лучше всего в ЯНАО
Фото:
Места, в которых в ЯНАО клюет лучше всего
Места, в которых в ЯНАО клюет лучше всего
Фото:

Какие сроки на нерестовый запрет действуют в ЯНАО в 2024 году

Согласно действующим правилам, запрещается вылов всех водных биоресурсов с берега без применения плавучих средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях вылова у одного гражданина. Это означает, что любители рыбалки смогут использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг (фидер) для вылова рыбы. Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность.

Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Сроки запрета на нерестовый вылов в ЯНАО
Фото:

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В ЯНАО подошел к концу сезон летней рыбалки. За этот период жители Ямала смогли наловить в водоемах округа щук, окуней, ершей, налимов и карасей. URA.RU делится самыми интересными моментами, — подробнее в нашем материале. Также URA.RU напоминает, что рыболовство в ЯНАО регламентировано приказом Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» от 30 октября 2020 года. Запреты разнятся по различным водным объектам и периодам. Как и где ловить рыбу, чтобы не попасть под штраф — смотрите в нашей инфографике. Какую рыбу ловить на Ямале нельзя Где в ЯНАО клюет лучше всего Какие сроки на нерестовый запрет действуют в ЯНАО в 2024 году Согласно действующим правилам, запрещается вылов всех водных биоресурсов с берега без применения плавучих средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях вылова у одного гражданина. Это означает, что любители рыбалки смогут использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг (фидер) для вылова рыбы. Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность.
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