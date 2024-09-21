В ЯНАО подошел к концу сезон летней рыбалки. За этот период жители Ямала смогли наловить в водоемах округа щук, окуней, ершей, налимов и карасей. URA.RU делится самыми интересными моментами, — подробнее в нашем материале.
- В Ноябрьске (ЯНАО) любители рыбалки открыли летний сезон в последние дни мая. «Были утром на Троме, правда улов не такой богатый. Штук 13 поймали», — рассказал подписчик группы «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
- Вскоре рыбаки похвастались первым уловом щуки. «Рыбачили с четырех до восьми утра, были на холмах, немного по болотам, немного на лодках и в итоге неплохой улов на двоих. Самая крупная 2,200 килограммов», — сообщил Дмитрий Чернов.
- Но не обошлось и без происшествий. В ЯНАО мужчины выловили также чумную щуку. Зараженную особь поймали на реке Надым.
- Также рыболовы рассказали URA.RU, где в ЯНАО лучше всего клюет рыба. «Больше всего мне нравится рыбачить на речках, так как там рыба вкуснее. Етыпур, Вынгапур, Итуяха, Сырояха — названия рек необычные и порой вызывают улыбку у жителей других регионов», — рассказала рыбачка Анастасия Иванова.
- А в Пуровском районе знатоки отметили озеро Негито. Спиннинг там — популярный выбор среди рыболовов. Некоторым посчастливилось выловить в водоеме щук весом в 13 килограммов.
- Также речного хищника весом в 15 килограммов выловили на реке Етыпур. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что это не первый его крупный улов — бывал и больше.
- А на реке Пур ямальский рыбак побил свой рекорд трехлетней давности. Вес его улова в 2024 году составил 15,8 килограммов. Тяжелого хищника он продемонстрировал на видео.
- Даже губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов похвастался своим уловом. «Лучший отдых — у нас на Ямале. Спасибо гостеприимной пуровской земле за насыщенный и теплый день», — написал он под фото в своем telegram-канале.
- А в начале сентября рыбаки обнаружили на берегу озера Негито кучи гниющего язя. «Скорее всего пьяные люди бросили сети, а другие рыбаки вытащили и оставили на берегу. Возможно неделя прошла — язь крупный, хороший, но тухлый уже. Кто станет с ним возиться?», — сообщил рыбак Влад Баласюк корреспонденту URA.RU.
- Тем временем, в Ноябрьске рыбак Михаил Лаушкин выловил щуку почти на шесть килограммов на Парогазовой станции. Водоем, где он рыбачил, находится в черте города.
Также URA.RU напоминает, что рыболовство в ЯНАО регламентировано приказом Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» от 30 октября 2020 года. Запреты разнятся по различным водным объектам и периодам. Как и где ловить рыбу, чтобы не попасть под штраф — смотрите в нашей инфографике.
Какую рыбу ловить на Ямале нельзя
Где в ЯНАО клюет лучше всего
Какие сроки на нерестовый запрет действуют в ЯНАО в 2024 году
Согласно действующим правилам, запрещается вылов всех водных биоресурсов с берега без применения плавучих средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях вылова у одного гражданина. Это означает, что любители рыбалки смогут использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг (фидер) для вылова рыбы. Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!