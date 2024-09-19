Алаудинов: ВСУ бросили на Курскую область более 200 танков и 400 бронемашин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам РФ несколько сотен танков и бронемашин перед попыткой вторжения в Курскую область Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На момент этого блицкрига в общей сложности на курском направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин. Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — уточнил Апти Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Ранее URA.RU писало об уничтожении склада БК ВСУ на курском направлении. Генерал-майор Алаудинов сообщал о тяжелом положении украинских военных в Курской области.
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