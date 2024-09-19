19 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ бросили на Курскую область более 200 танков и 400 бронемашин

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ задействовало много ресурсов для попытки вторжения в Курскую область, заявил Апти Алаудинов
ВСУ задействовало много ресурсов для попытки вторжения в Курскую область, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам РФ несколько сотен танков и бронемашин перед попыткой вторжения в Курскую область Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. 

«На момент этого блицкрига в общей сложности на курском направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин. Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — уточнил Апти Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее URA.RU писало об уничтожении склада БК ВСУ на курском направлении. Генерал-майор Алаудинов сообщал о тяжелом положении украинских военных в Курской области.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам РФ несколько сотен танков и бронемашин перед попыткой вторжения в Курскую область Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.  «На момент этого блицкрига в общей сложности на курском направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин. Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — уточнил Апти Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Ранее URA.RU писало об уничтожении склада БК ВСУ на курском направлении. Генерал-майор Алаудинов сообщал о тяжелом положении украинских военных в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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