Наемники ВСУ из Грузии, Польши и Франции при вторжении в Курскую область убивали людей «как тараканов». Об этом сообщил житель Суджи Владимир Мальцев.
«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили. <...> Грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — рассказал Владимир Мальцев в беседе с РИА Новости.
По его словам, украинцы предупреждали местных жителей, что если те не уедут, то «придут наемники и никого не оставят». Мальцев добавил, что бойцы ВСУ «убили еще очень много женщин, насиловали, издевались». Об этом ему рассказали эвакуировавшиеся в пункте временного размещения в Курске.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Курской области были зафиксированы случаи сексуального насилия над жителями региона со стороны украинских солдат и иностранных наемников. А замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области.
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