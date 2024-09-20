Житель Суджи рассказал о жестокости иностранных наемников ВСУ

Житель Суджи Владимир: наемники ВСУ убивали людей как тараканов
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В Курской области бойцы ВСУ насиловали и убивали женщин, рассказал житель Суджи Владимир Мальцев
В Курской области бойцы ВСУ насиловали и убивали женщин, рассказал житель Суджи Владимир Мальцев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Наемники ВСУ из Грузии, Польши и Франции при вторжении в Курскую область убивали людей «как тараканов». Об этом сообщил житель Суджи Владимир Мальцев. 

«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили. <...> Грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — рассказал Владимир Мальцев в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинцы предупреждали местных жителей, что если те не уедут, то «придут наемники и никого не оставят». Мальцев добавил, что бойцы ВСУ «убили еще очень много женщин, насиловали, издевались». Об этом ему рассказали эвакуировавшиеся в пункте временного размещения в Курске. 

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Курской области были зафиксированы случаи сексуального насилия над жителями региона со стороны украинских солдат и иностранных наемников. А замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области.

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Наемники ВСУ из Грузии, Польши и Франции при вторжении в Курскую область убивали людей «как тараканов». Об этом сообщил житель Суджи Владимир Мальцев.  «Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили. <...> Грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — рассказал Владимир Мальцев в беседе с РИА Новости. По его словам, украинцы предупреждали местных жителей, что если те не уедут, то «придут наемники и никого не оставят». Мальцев добавил, что бойцы ВСУ «убили еще очень много женщин, насиловали, издевались». Об этом ему рассказали эвакуировавшиеся в пункте временного размещения в Курске.  Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Курской области были зафиксированы случаи сексуального насилия над жителями региона со стороны украинских солдат и иностранных наемников. А замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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