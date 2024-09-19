В ЯНАО выступит стендап-комик Стас Старовойтов

В ЯНАО пройдут сольные концерты Станислава Старовойтова 26 и 27 сентября
На Ямал с новой программой приедет стендап-комик Стас Старовойтов. Артист даст сольные концерты в Салехарде и Надыме.
«Сольный концерт культового российского стендап-комика, Стаса Старовойтова! Новая программа от мастера комедии!» — сказано в сообщении на официальном сайте Старовойтова.
В Салехарде комик выступит в Ямальской филармонии 26 сентября в 19:00. В Надыме концерт пройдет 27 сентября в ДК «Прометей» — начало в 19:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском выступит певица Лариса Долина. Концерт состоится 18 октября.
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