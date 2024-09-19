19 сентября 2024

В ЯНАО выступит стендап-комик Стас Старовойтов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО пройдут сольные концерты Станислава Старовойтова 26 и 27 сентября
В ЯНАО пройдут сольные концерты Станислава Старовойтова 26 и 27 сентября Фото:

На Ямал с новой программой приедет стендап-комик Стас Старовойтов. Артист даст сольные концерты в Салехарде и Надыме.

«Сольный концерт культового российского стендап-комика, Стаса Старовойтова! Новая программа от мастера комедии!» — сказано в сообщении на официальном сайте Старовойтова.

В Салехарде комик выступит в Ямальской филармонии 26 сентября в 19:00. В Надыме концерт пройдет 27 сентября в ДК «Прометей» — начало в 19:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском выступит певица Лариса Долина. Концерт состоится 18 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямал с новой программой приедет стендап-комик Стас Старовойтов. Артист даст сольные концерты в Салехарде и Надыме. «Сольный концерт культового российского стендап-комика, Стаса Старовойтова! Новая программа от мастера комедии!» — сказано в сообщении на официальном сайте Старовойтова. В Салехарде комик выступит в Ямальской филармонии 26 сентября в 19:00. В Надыме концерт пройдет 27 сентября в ДК «Прометей» — начало в 19:00. Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском выступит певица Лариса Долина. Концерт состоится 18 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...