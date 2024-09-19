Как ямальские предприятия снижают зависимость от импорта

После ввода санкций на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа основной акцент делается на переход к использованию отечественного программного обеспечения, включая системы автоматизации технологических процессов. Это направление активно поддерживают крупные игроки рынка, в том числе дочерние компании «Роснефти» и «Газпрома». Какие именно технологии внедряют ямальские компании ТЭК, разбирался корреспондент URA.RU.
Санкции, введенные Евросоюзом и США, в том числе запрет на поставку СПГ-оборудования и включение в санкционный список отдельных ямальских проектов, оказали влияние на сроки ввода новых заводов и плановые мощности. Однако это также стимулировало ускорение разработки собственных технологий и оборудования.
Один из примеров импортозамещения — проект ПАО «НК „Роснефть“ под названием „Цифровое месторождение“, где все программное обеспечение разработано внутри корпоративного научного центра компании. В компании считают, что такие инициативы позволяют не только уменьшить зависимость от зарубежных разработок, но и стимулировать развитие внутренних технологических компетенций.
Программы импортозамещения развивают и в «Газпроме». Так, на Вынгаяхинском промысле «Газпром добыча Ноябрьск» ведется масштабное обновление систем автоматического управления.
«Это своего рода цифровой компьютер, который программируется для выполнения технологических задач. Он позволяет в режиме реального времени контролировать давление, температуру, расход газа на замерном узле газовой скважины и многие другие параметры. Все данные с кустовой площадки передаются на автоматизированное рабочее место оператора по добыче нефти и газа. Информация архивируется, давая возможность анализировать работу скважин», — рассказывают об отечественных инновациях в «Газпром добыча Ноябрьск».
С недавнего времени власти Ямала рассматривают город Ноябрьск как центр новых технологий в добыче нефти и газа. «Уже сейчас в городе функционируют предприятия, производящие комплектующие для нефтесервисного оборудования, что способствует формированию промышленной зоны и созданию новых рабочих мест», — отмечает пресс-служба правительства округа.
По данным Тюменьстата, в начале 2024 года объемы производства в ЯНАО медленно пошли в рост после прошлогоднего спада. За первые шесть месяцев 2024 года индекс промышленного производства на Ямале показал рост на 5,1% против аналогичных показателей 2023 года, что свидетельствует о положительной динамике в сфере добычи полезных ископаемых. Общая выручка от продажи сырой нефти и природного газа в регионе за полгода составила 2,337 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что на втором газовом промысле Заполярного месторождения специалисты «Газпром добыча Ямбург» начали замену импортных фильтрующих элементов на отечественные аналоги. Фильтры меняют в сепараторах очистки газа.
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