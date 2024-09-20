Депутат Хинштейн заявил, что деньги не главное в работе журналистов

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Депутата Госдумы Александра Хинштейна спросили о возможности повлиять на уровень зарплат в СМИ (архивное фото) Фото:

Деньги не являются для журналистов главным стимулом. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает журналист URA.RU с места событий.

Политика спросили о возможности повлиять на низкий уровень зарплат сотрудников СМИ. «Я считаю, что деньги не являются для журналиста главным стимулом. <…> Я могу вам сказать, что я, как, наверное, многие мои коллеги, начинал работу корреспондентом на гонораре, без зарплаты. Как потопаешь, так и получишь. Сколько ты написал, столько и получил. И если человек не хочет идти работать в газету, потому что ему платят мало денег, и вместо этого предпочитает разносить пиццу, значит, журналистика ничего не потеряла», — заявил Хинштейн.

Депутат также отметил, что индексировать зарплату журналистов в принципе невозможно, поскольку «индексировать можно только то, что устанавливается и определяется в бюджетах».

Медиафорум «Вся Россия — 2024», организованный СЖР, проходит с 17 по 21 сентября в Сочи. Медийщики обсуждают изменения в законодательстве, способы привлечения трафика на сайты, работу с нейросетями. Спикерами мероприятия были глава редколегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова.

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Деньги не являются для журналистов главным стимулом. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает журналист URA.RU с места событий. Политика спросили о возможности повлиять на низкий уровень зарплат сотрудников СМИ. «Я считаю, что деньги не являются для журналиста главным стимулом. <…> Я могу вам сказать, что я, как, наверное, многие мои коллеги, начинал работу корреспондентом на гонораре, без зарплаты. Как потопаешь, так и получишь. Сколько ты написал, столько и получил. И если человек не хочет идти работать в газету, потому что ему платят мало денег, и вместо этого предпочитает разносить пиццу, значит, журналистика ничего не потеряла», — заявил Хинштейн. Депутат также отметил, что индексировать зарплату журналистов в принципе невозможно, поскольку «индексировать можно только то, что устанавливается и определяется в бюджетах». Медиафорум «Вся Россия — 2024», организованный СЖР, проходит с 17 по 21 сентября в Сочи. Медийщики обсуждают изменения в законодательстве, способы привлечения трафика на сайты, работу с нейросетями. Спикерами мероприятия были глава редколегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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