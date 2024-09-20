Депутат Хинштейн заявил, что деньги не главное в работе журналистов

20 сентября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Депутата Госдумы Александра Хинштейна спросили о возможности повлиять на уровень зарплат в СМИ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деньги не являются для журналистов главным стимулом. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает журналист URA.RU с места событий. Политика спросили о возможности повлиять на низкий уровень зарплат сотрудников СМИ. «Я считаю, что деньги не являются для журналиста главным стимулом. <…> Я могу вам сказать, что я, как, наверное, многие мои коллеги, начинал работу корреспондентом на гонораре, без зарплаты. Как потопаешь, так и получишь. Сколько ты написал, столько и получил. И если человек не хочет идти работать в газету, потому что ему платят мало денег, и вместо этого предпочитает разносить пиццу, значит, журналистика ничего не потеряла», — заявил Хинштейн. Депутат также отметил, что индексировать зарплату журналистов в принципе невозможно, поскольку «индексировать можно только то, что устанавливается и определяется в бюджетах». Медиафорум «Вся Россия — 2024», организованный СЖР, проходит с 17 по 21 сентября в Сочи. Медийщики обсуждают изменения в законодательстве, способы привлечения трафика на сайты, работу с нейросетями. Спикерами мероприятия были глава редколегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деньги не являются для журналистов главным стимулом. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает журналист URA.RU с места событий. Политика спросили о возможности повлиять на низкий уровень зарплат сотрудников СМИ. «Я считаю, что деньги не являются для журналиста главным стимулом. <…> Я могу вам сказать, что я, как, наверное, многие мои коллеги, начинал работу корреспондентом на гонораре, без зарплаты. Как потопаешь, так и получишь. Сколько ты написал, столько и получил. И если человек не хочет идти работать в газету, потому что ему платят мало денег, и вместо этого предпочитает разносить пиццу, значит, журналистика ничего не потеряла», — заявил Хинштейн. Депутат также отметил, что индексировать зарплату журналистов в принципе невозможно, поскольку «индексировать можно только то, что устанавливается и определяется в бюджетах». Медиафорум «Вся Россия — 2024», организованный СЖР, проходит с 17 по 21 сентября в Сочи. Медийщики обсуждают изменения в законодательстве, способы привлечения трафика на сайты, работу с нейросетями. Спикерами мероприятия были глава редколегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова.