Шольц: ФРГ не поставит Киеву ракеты, «способные долететь до Москвы»

21 сентября 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Шольц заверил, что не станет поставлять ракеты для урона РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выразил свою позицию по вопросу поставок ракет Taurus с дальностью полета около 500 км, отвергая возможность их передачи Украине. Он заявил, что не будет поставлять крылатые боеприпасы ВСУ, способные долететь до Москвы. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — цитирует слова Шольца во время встречи с гражданами в Нидергерсдорфе ТАСС. Также Шольц подчеркнул важность поиска путей мирного урегулирования ситуации на Украине, указывая на необходимость изучения всех возможностей. Однако он отметил, что переговоры не должны рассматриваться как альтернатива поддержке Украины со стороны Германии, назвав такую точку зрения наивной. Как сообщало URA.RU ранее, Киев отверг «мирный план» Шольца. Ранее издание La Repubblica уточняло, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. При этом украинский лидер Владимир Зеленский готов показать президенту США Джо Байдену свой «план победы», передает телеканал 360. В интервью NBC News Зеленский сообщил, что он состоит из пяти пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выразил свою позицию по вопросу поставок ракет Taurus с дальностью полета около 500 км, отвергая возможность их передачи Украине. Он заявил, что не будет поставлять крылатые боеприпасы ВСУ, способные долететь до Москвы. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — цитирует слова Шольца во время встречи с гражданами в Нидергерсдорфе ТАСС. Также Шольц подчеркнул важность поиска путей мирного урегулирования ситуации на Украине, указывая на необходимость изучения всех возможностей. Однако он отметил, что переговоры не должны рассматриваться как альтернатива поддержке Украины со стороны Германии, назвав такую точку зрения наивной. Как сообщало URA.RU ранее, Киев отверг «мирный план» Шольца. Ранее издание La Repubblica уточняло, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. При этом украинский лидер Владимир Зеленский готов показать президенту США Джо Байдену свой «план победы», передает телеканал 360. В интервью NBC News Зеленский сообщил, что он состоит из пяти пунктов.