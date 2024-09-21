Алсу хочет отсудить у экс-мужа деньги за пентхаус в Англии, который продала сама

Российская певица Алсу собирается отсудить у бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова почти два миллиарда рублей за пентхаус в Лондоне, который продала сама, будучи в браке. Для этого она хочет воспользоваться «юридической хитростью», сообщили в российских СМИ.
«Певица Алсу собирается судиться с бизнесменом Яном Абрамовым, чтобы тот вернул ей деньги за пентхаус в Лондоне, который она несколько лет назад сама же и продала», — заявили в Life.ru. По их данным, Алсу продала квартиру около восьми лет назад за восемь миллионов фунтов, сейчас она стоит 15 (чуть больше 1,8 миллиарда рублей).
В издании отметили со ссылкой на адвокатов певицы, что если подготовленный ими иск будет вручен Абрамову именно в Великобритании, то его рассмотрят в Лондонском суде и юристы смогут провернуть «некий фокус с выручкой денег с жилья, которое было продано во время супружества». Они смогут предъявить иск о том, что недвижимость была продана по якобы заниженной цене, или о том, что деньги якобы не дошли до адресата.
Ранее стало известно, что Алсу официально развелась с Абрамовым после 18 лет брака. Существует множество слухов. Некоторые из них содержат версию об измене бизнесмена, певица косвенно подтверждала эти слухи. Также одной из причин может быть перезапуск карьеры Алсу.
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