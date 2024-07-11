11 июля 2024

«Карьера пойдет в гору: стало известно, почему Алсу решила развестись

Продюсер Козырева: поклонники Алсу помогут ей перезапустить карьеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонники Алсу помогут Алсу возродить карьеру после развода с Яном Абрамовым
Поклонники Алсу помогут Алсу возродить карьеру после развода с Яном Абрамовым Фото:

Продюсер Алена Козырева заявила, что у российской исполнительницы Алсу есть влиятельный покровитель, который поможет ей вернуться на сцену после окончательного развода с мужем Яном Абрамовым. Такое заявление она сделала в разговоре с журналистами, предположив, что этом могло стать причиной развода. 

«Уверена, у Алсу много поклонников и среди них найдется солидный человек, кто точно сможет вложить свои силы и энергию в актрису», — заявила Алена Козырева в разговоре с "7 Дней" Также продюсер отметила, что для медийных людей развод в целом является тем толчком, который помогает звездам привлекать массовое внимание и зарабатывать большие деньги за счет участия в ток-шоу. 

В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет, передает Life. В браке у них родилось трое детей. По предварительной версии, причиной для развода послужили измены со стороны Яна Абрамова. Однако российский артист Филип Киркоров заявил, что у того нет параллельной семьи на стороне. 

Абрамов ранее предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сама певица на днях подала иск в суд по делу о разделе имущества, передает RT. Также стало известно, что Алсу продает пятикомнатную квартиру после развода с мужем.

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Продюсер Алена Козырева заявила, что у российской исполнительницы Алсу есть влиятельный покровитель, который поможет ей вернуться на сцену после окончательного развода с мужем Яном Абрамовым. Такое заявление она сделала в разговоре с журналистами, предположив, что этом могло стать причиной развода.  «Уверена, у Алсу много поклонников и среди них найдется солидный человек, кто точно сможет вложить свои силы и энергию в актрису», — заявила Алена Козырева в разговоре с "7 Дней" Также продюсер отметила, что для медийных людей развод в целом является тем толчком, который помогает звездам привлекать массовое внимание и зарабатывать большие деньги за счет участия в ток-шоу.  В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет, передает Life. В браке у них родилось трое детей. По предварительной версии, причиной для развода послужили измены со стороны Яна Абрамова. Однако российский артист Филип Киркоров заявил, что у того нет параллельной семьи на стороне.  Абрамов ранее предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сама певица на днях подала иск в суд по делу о разделе имущества, передает RT. Также стало известно, что Алсу продает пятикомнатную квартиру после развода с мужем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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