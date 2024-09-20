20 сентября 2024

В поддержку арестованного за взятку свердловского мэра создали петицию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Константину Трофимову. Первоуральск, трофимов константин
Константина Трофимова обвиняют во взятии взятки водонагревателем Фото:

Среди жителей Артемовского (Свердловская область), чей мэр Константин Трофимов был задержан по обвинению в коррупции, распространяют петицию с требованием освободить главу. Его просят оставить под подпиской о невыезде.

«Мы, жители Артемовского городского округа, призываем выпустить Трофимова из-под ареста на время следственных мероприятий и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде. Так как считаем, что все обвинения в его адрес сфабрикованы и требуют тщательного рассмотрения и расследования», — говорится в обращении.

По словам осведомленного источника URA.RU, петицию активно распространяют местные «единороссы», а инициаторами акции в поддержку Трофимова называют местную армянскую диаспору. «Именно армяне в начале 2000-х поставили своего главу, замов, часть депутатов и благодаря этому в свое время скупили всю основную прибыльную недвижимость в городе», — поделился собеседник. Петицию за сутки подписали почти 500 человек.

Трофимов был задержан 18 сентября в своем кабинете. 19 сентября ему предъявили обвинение по коррупционной статье, 20-го отправили под арест на два месяца. По версии следствия, мэр взял взятку водонагревателем от директора местной муниципальной УК «Наш дом» Ярослава Николаева за покровительство и попустительство, еще 3 млн рублей ему якобы дала директор лагеря Наталья Яговитина в обмен на эти же услуги. Трофимов вину не признает и считает, что его специально оговаривают — Яговитину он пытался засудить за причинение округу ущерба в 3,4 млн рублей и впоследствии уволил, а с Николаевым они были товарищами.

На момент публикации петиция собрала 512 голосов
На момент публикации петиция собрала 512 голосов
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Среди жителей Артемовского (Свердловская область), чей мэр Константин Трофимов был задержан по обвинению в коррупции, распространяют петицию с требованием освободить главу. Его просят оставить под подпиской о невыезде. «Мы, жители Артемовского городского округа, призываем выпустить Трофимова из-под ареста на время следственных мероприятий и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде. Так как считаем, что все обвинения в его адрес сфабрикованы и требуют тщательного рассмотрения и расследования», — говорится в обращении. По словам осведомленного источника URA.RU, петицию активно распространяют местные «единороссы», а инициаторами акции в поддержку Трофимова называют местную армянскую диаспору. «Именно армяне в начале 2000-х поставили своего главу, замов, часть депутатов и благодаря этому в свое время скупили всю основную прибыльную недвижимость в городе», — поделился собеседник. Петицию за сутки подписали почти 500 человек. Трофимов был задержан 18 сентября в своем кабинете. 19 сентября ему предъявили обвинение по коррупционной статье, 20-го отправили под арест на два месяца. По версии следствия, мэр взял взятку водонагревателем от директора местной муниципальной УК «Наш дом» Ярослава Николаева за покровительство и попустительство, еще 3 млн рублей ему якобы дала директор лагеря Наталья Яговитина в обмен на эти же услуги. Трофимов вину не признает и считает, что его специально оговаривают — Яговитину он пытался засудить за причинение округу ущерба в 3,4 млн рублей и впоследствии уволил, а с Николаевым они были товарищами.
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