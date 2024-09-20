«Это все оговор»: как арестовывали свердловского мэра

Задержанный глава Артемовского Трофимов считает, что его оговорили

20 сентября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов возглавляет муниципалитет с 2020 года Фото: Сергей Бодров © URA.RU Первоуральский горсуд отправил под стражу мэра Артемовского Константина Трофимова, которого обвинили в коррупции. Чиновник свою вину отрицает и считает, что его оговорили давние оппоненты. Как прошел процесс по избранию меры пресечения, — в репортаже URA.RU. Трофимова задержали 18 сентября в Артемовском. В этот же день в его кабинете прошли обыски. По данным URA.RU, в операции участвовали сотрудники управления по борьбе с коррупцией областного ГУ МВД и оперативники из Первоуральска (артемовские якобы могут быть предвзяты). А ночь перед судом Трофимов провел вообще в изоляторе в Ревде. Константин Трофимов не был знаком с материалами дела Фото: Сергей Бодров © URA.RU Увидев судью, Трофимов растерялся и не понимал, можно ли ему сесть на лавку в «аквариуме». А затем заявил две просьбы: говорить погромче (признался, что плохо слышит) и дать время на ознакомление с материалами дела. Судья пошла навстречу. Но прокурор возразила, сделав замечание следователю и секретарю. «Уже нет смысла скрывать [материалы]», — ответил ей следователь. Когда судья вернулась, адвокат Трофимова — Михаил Толмачев — заявил об отводе прокурора. По его мнению, у нее есть личная заинтересованность в том, чтобы отправить за решетку чиновника. Прокурор парировала, подчеркнув, что впервые видит и Трофимова, и его защитника. Судья ее поддержала. И слово перешло следователю: «18 сентября в отношении Константина Михайловича Трофимова возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки главой органа местного самоуправления) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В тот же день дела объединены в одно, а Трофимов задержан. 19 сентября ему предъявлено обвинение. Его причастность к деяниям подтверждается собранными доказательствами, которые представлены суду. <…> Он как глава города имеет связи в силовых структурах и административный ресурс, поэтому может скрыться от органов предварительного следствия или оказать давление на свидетелей. Поэтому прошу заключить его под стражу». Трофимова защищает Михаил Толмачев Фото: Сергей Бодров © URA.RU Трофимов возмутился: «Никаких денежных средств я не брал. Все, что озвучено следователем, — оговор. <…> Можете спросить у всех моих коллег, я никогда не пользовался своим служебным положением, ни на кого не оказывал никакого давления, работаю в рамках законодательства и прописанных полномочий. Связей среди силовиков у меня нет». Его поддержал адвокат: «Следствие аргументирует двумя факторами. Первое — показания [экс-директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи] Яговитиной, которая путается, не может вспомнить ни дат, ни времени и даже конкретную сумму, которую [якобы] давала, назвать не может. Второе — рапорт полицейского. Считаю, что он вообще является лишним. Он никем не заверен, там нет даты и отметки». Затем защитник попросил допросить ключевого свидетеля — водителя Трофимова Олега Свалова. По его словам, в показаниях Яговитина заявила, что передавала деньги чиновнику в машине, в которой был Свалов. Гособвинитель и следователь были против. Судья согласилась. Новость по теме Обвиненный в получении взяток свердловский мэр отрицает вину. Фото Тогда Трофимов высказался о деле. Начал издалека. «Через год после моего назначения (оно состоялось в 2020-м — прим. ред.) мне сожгли машину. Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось. Был пойман заказчик и поджигатель (ему дали 3,5 года). А заказчик возместил мне 800 тысяч рублей. Своих покровителей он не сдал. Но мне стало известно, что им является владелец местного мусорного полигона — Денис Вахрушев, с которым у меня давний конфликт. Сейчас понимаю, что он стал следствием [нынешних] незаконных обвинений в мой адрес», — заявил обвиняемый. Он прошелся и по Яговитиной, которая, согласно материалам дела, является взяткодателем. Следователи считают, что она передала Трофимову около трех миллионов рублей за покровительство. «За ней тянется большой шлейф еще с предприятия „Малахит“, которое она обанкротила. Она должна была деньги половине города. <…> В оздоровительном лагере, которым она руководила, один из педагогов приставал к воспитаннице. Следователи написали представление, потребовали уволить ее. Когда у нее истек контракт, продлевать его я не стал. Я не прикрывал ее, не закрывал глаза на выявленные нарушения — у меня нет таких возможностей. <…> В 2023-м Яговитина заключила предварительные договора с двумя турфирмами на 5800 путевок в лагерь. Хотя его вместимость всего 4000 человек. В своих показаниях она заявила, что путевка стоит 33 тысячи рублей, но они продавали их за 28 тысяч. 10% от стоимости путевок они презентовали турфирмам», — рассказал Трофимов. Он хотел, чтобы против Яговитиной возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По его мнению, она причинила ущерб округу в размере 3,4 млн рублей, заключив фиктивные договора. А деньги якобы потратила на личные цели. Трофимов проведет в СИЗО ближайшие два месяца Фото: Сергей Бодров © URA.RU Второй предполагаемый взяткодатель — руководитель артемовской муниципальной управляющей компании «Наш Дом» Ярослав Николаев. Он подарил Трофимову водонагреватель и сам же установил его в доме мэра, считают следователи. По словам защитника, у Николаева тоже есть основания оговаривать Трофимова. «Пока готовился к процессу, нашел информацию, что Николаев 1 мая 2023 года был привлечен к ответственности за неисполнение законных требований. Там указано, что гражданин Николаев отказался проходить медицинское освидетельствование. В связи с чем был привлечен за пьяную езду», — добавил он. Адвокат просил назначить Трофимову запрет определенных действий. Судья отправила мэра в СИЗО до 18 ноября. Защита обжалует это решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский горсуд отправил под стражу мэра Артемовского Константина Трофимова, которого обвинили в коррупции. Чиновник свою вину отрицает и считает, что его оговорили давние оппоненты. Как прошел процесс по избранию меры пресечения, — в репортаже URA.RU. Трофимова задержали 18 сентября в Артемовском. В этот же день в его кабинете прошли обыски. По данным URA.RU, в операции участвовали сотрудники управления по борьбе с коррупцией областного ГУ МВД и оперативники из Первоуральска (артемовские якобы могут быть предвзяты). А ночь перед судом Трофимов провел вообще в изоляторе в Ревде. Увидев судью, Трофимов растерялся и не понимал, можно ли ему сесть на лавку в «аквариуме». А затем заявил две просьбы: говорить погромче (признался, что плохо слышит) и дать время на ознакомление с материалами дела. Судья пошла навстречу. Но прокурор возразила, сделав замечание следователю и секретарю. «Уже нет смысла скрывать [материалы]», — ответил ей следователь. Когда судья вернулась, адвокат Трофимова — Михаил Толмачев — заявил об отводе прокурора. По его мнению, у нее есть личная заинтересованность в том, чтобы отправить за решетку чиновника. Прокурор парировала, подчеркнув, что впервые видит и Трофимова, и его защитника. Судья ее поддержала. И слово перешло следователю: «18 сентября в отношении Константина Михайловича Трофимова возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки главой органа местного самоуправления) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В тот же день дела объединены в одно, а Трофимов задержан. 19 сентября ему предъявлено обвинение. Его причастность к деяниям подтверждается собранными доказательствами, которые представлены суду. <…> Он как глава города имеет связи в силовых структурах и административный ресурс, поэтому может скрыться от органов предварительного следствия или оказать давление на свидетелей. Поэтому прошу заключить его под стражу». Трофимов возмутился: «Никаких денежных средств я не брал. Все, что озвучено следователем, — оговор. <…> Можете спросить у всех моих коллег, я никогда не пользовался своим служебным положением, ни на кого не оказывал никакого давления, работаю в рамках законодательства и прописанных полномочий. Связей среди силовиков у меня нет». Его поддержал адвокат: «Следствие аргументирует двумя факторами. Первое — показания [экс-директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи] Яговитиной, которая путается, не может вспомнить ни дат, ни времени и даже конкретную сумму, которую [якобы] давала, назвать не может. Второе — рапорт полицейского. Считаю, что он вообще является лишним. Он никем не заверен, там нет даты и отметки». Затем защитник попросил допросить ключевого свидетеля — водителя Трофимова Олега Свалова. По его словам, в показаниях Яговитина заявила, что передавала деньги чиновнику в машине, в которой был Свалов. Гособвинитель и следователь были против. Судья согласилась. Тогда Трофимов высказался о деле. Начал издалека. «Через год после моего назначения (оно состоялось в 2020-м — прим. ред.) мне сожгли машину. Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось. Был пойман заказчик и поджигатель (ему дали 3,5 года). А заказчик возместил мне 800 тысяч рублей. Своих покровителей он не сдал. Но мне стало известно, что им является владелец местного мусорного полигона — Денис Вахрушев, с которым у меня давний конфликт. Сейчас понимаю, что он стал следствием [нынешних] незаконных обвинений в мой адрес», — заявил обвиняемый. Он прошелся и по Яговитиной, которая, согласно материалам дела, является взяткодателем. Следователи считают, что она передала Трофимову около трех миллионов рублей за покровительство. «За ней тянется большой шлейф еще с предприятия „Малахит“, которое она обанкротила. Она должна была деньги половине города. <…> В оздоровительном лагере, которым она руководила, один из педагогов приставал к воспитаннице. Следователи написали представление, потребовали уволить ее. Когда у нее истек контракт, продлевать его я не стал. Я не прикрывал ее, не закрывал глаза на выявленные нарушения — у меня нет таких возможностей. <…> В 2023-м Яговитина заключила предварительные договора с двумя турфирмами на 5800 путевок в лагерь. Хотя его вместимость всего 4000 человек. В своих показаниях она заявила, что путевка стоит 33 тысячи рублей, но они продавали их за 28 тысяч. 10% от стоимости путевок они презентовали турфирмам», — рассказал Трофимов. Он хотел, чтобы против Яговитиной возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По его мнению, она причинила ущерб округу в размере 3,4 млн рублей, заключив фиктивные договора. А деньги якобы потратила на личные цели. Второй предполагаемый взяткодатель — руководитель артемовской муниципальной управляющей компании «Наш Дом» Ярослав Николаев. Он подарил Трофимову водонагреватель и сам же установил его в доме мэра, считают следователи. По словам защитника, у Николаева тоже есть основания оговаривать Трофимова. «Пока готовился к процессу, нашел информацию, что Николаев 1 мая 2023 года был привлечен к ответственности за неисполнение законных требований. Там указано, что гражданин Николаев отказался проходить медицинское освидетельствование. В связи с чем был привлечен за пьяную езду», — добавил он. Адвокат просил назначить Трофимову запрет определенных действий. Судья отправила мэра в СИЗО до 18 ноября. Защита обжалует это решение.