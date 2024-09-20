Силачу Нигматуллину нахамил оскорбивший челябинскую учительницу мужчина

Самому сильному человеку России, челябинскому силачу Эльбрусу Нигматуллину нахамил Руслан Панченков, который 19 сентября оскорбил учительницу в школе №71. Конфликт произошел полгода назад в одном из фитнес-клубов города, рассказал Нигматуллин.
«В Челябинске вызвал большой резонанс случай, когда мужчина угрожал отрезать язык учительнице. И сегодня, просматривая новостные ленты, я увидел лицо этого человека и вспомнил его. Примерно полгода назад в раздевалке одного из фитнес-центров Металлургического района города Челябинска у меня с ним случился конфликт», — написал Нигматуллин на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина подошел к спортсмену со словами: «Я тебя узнал, давай сфотографируемся». Нигматуллин отказал и в ответ услышал претензии и хамство. Словесная перепалка едва не переросла в драку. «Я себя тогда сдержал и ушёл в зал, посчитав, что в случае драки меня могут сделать виновным. Если человек меня не побоялся, то что говорить про его манеру общения с женщинами и учителями», — добавил спортсмен.
В школе №71 Челябинска разъяренный отец одного из детей оскорбил учительницу и довел ее до инсульта. Поводом для скандала стало замечание педагога к детям мужчина. Она попросила убрать телефон и говорить на русском языке (дети говорили на цыганском языке — прим. URA.RU).
В ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства. Сейчас Панченков арестован на 14 суток.
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