Россию невозможно победить военным путем. Людям, которые считают иначе, следует преподать урок истории, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
«Россию невозможно победить военным путем... Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории, от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу», — заявил Шредер, слова которого приводит Die Welt.
Шредер отметил также, что россияне подавляющим большинством поддерживают своего президента. «Они убеждены, что Запад использует Украину только как острие копья, чтобы поставить Россию на колени», — сказал он.
Правящая коалиция Германии собиралась лишить должности в парламенте Шредера из-за его хороших взаимоотношений с Россией и ее президентом. Жену экс-канцлера ФРГ уволили из немецкой компании, так как она посетила посольство РФ в Берлине 9 Мая, передает телеканал 360.
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