Пять поступков экс-канцлера ФРГ Шредера, идущие вразрез с антироссийской политикой Германии

Экс-канцлер ФРГ стал свидетелем по делу о «Северном потоке»

29 июня 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Шредера вызвали свидетелем по делу о подрыве «Северных потоков» Фото: imago/Jürgen Eis/TASS новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был вызван в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, помогавшего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это связано с тем, что он имеет хорошие отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. URA.RU приводит биографию Шредера и пять его поступков, которые не соответствуют антироссийской политике ФРГ. Биография Шредера Герхард Фриц Курт Шредер родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге. Его политическая карьера началась с вступления в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в октябре 1963 года. В 1978 году он стал председателем молодежной организации СДПГ, а в 1980 году был избран в Бундестаг. Шредер возглавил оппозицию в Нижней Саксонии в 1986 году и к 1990 году стал премьер-министром этой федеральной земли. В 1998 году Герхард Шредер был выдвинут партией СДПГ в качестве кандидата на пост канцлера. После победы на выборах он официально стал канцлером Германии и пробыл на этом посту до 2005 года. После окончания политической карьеры Шредер занял руководящие позиции в энергетической отрасли страны. В 2005 году он стал председателем наблюдательного совета Nord Stream AG, а в 2016-м возглавил совет компании Nord Stream 2. Также с 2017 года Шредер является членом и председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Бывший канцлер ФРГ известен своими тесными связями с российскими энергетическими компаниями, это вызывало дискуссии на международном уровне. В 1998 году Шредер официально стал канцлером Германии Фото: IMAGO/Rust/TASS Шредер назвал виновных в подрыве «Северных потоков» Герхард Шредер высказался относительно того, кто мог стоять за взрывами, повредившими газопроводы «Северный поток». Он упомянул о возможной причастности США к инциденту. В этом случае Шредер сослался на комментарий президента Штатов Джо Байдена в начале 2022 года. Он предупреждал нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Северный поток» может быть выведен из строя в случае начала Россией спецоперации. Шредер предложил общественности сделать из этого свои выводы. Также Герхард Шредер выразил мнение, что запуск «Северного потока-2» был бы разумным с экономической точки зрения, особенно учитывая текущую ситуацию с ценами на энергоносители. Он указал на необходимость ремонта обеих линий газопровода. Экс-канцлер ФРГ Шредер предположил, что в подрыве «Северных потоков» могли быть виновны США Фото: dpa/TASS Экс-канцлер ФРГ ездил в Россию без согласия Шольца Герхард Шредер летом 2022 года ездил в Москву без предварительного согласования с Олафом Шольцем. Эту информацию подтвердила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман. Она воздержалась от комментариев и оценки данной поездки. Аналогичную позицию занял и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Существуют предположения о том, что в рамках своего визита в РФ Герхард Шредер мог провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Шредер не согласовал с Шольцем свою поездку в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шредер назвал Путина свои другом и отказался предавать эти отношения Бывший канцлер Германии заявил, что не намерен скрывать свои дружеские отношения Путиным, несмотря на критику и неприязнь, которую он испытывает со стороны общественности и политического сообщества. Шредер подчеркнул значение личных отношений в понимании собственных интересов и выразил намерение сохранить свое мнение о российском лидере. Правящая коалиция Германии приняла решение о лишении Герхарда Шредера должностей в парламенте из-за его связей с Россией. Кроме того, его жена Со Ен Шредер-Ким была уволена из немецкой компании NRW. Global Business после посещения посольства РФ в Берлине в день празднования Дня Победы. Шредер дорожит дружбой с Путиным Фото: dpa/TASS Бывший канцлер Германии назвал Крым частью истории РФ Герхард Шредер в 2023 году выразил мнение о том, что Крым исторически связан с Россией, комментируя утверждения Киева о необходимости возвращения полуострова в состав Украины. Он утверждал, что для РФ полуостров не просто территория, а значимая часть ее исторического наследия. Он также напомнил о включении полуострова в состав Российской империи в 1783 году. Кроме того, Шредер предложил план по урегулированию ситуации на Украине. Он состоит из пяти пунктов: Отказ Украины от идеи вступления в НАТО. Отмена украинским парламентом запрета на русский язык. Предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины. Получение Киевом гарантий безопасности от Германии и Совета Безопасности ООН. Отказ от затрагивания геополитических интересов. Шредер заявлял, что Крым исторически принадлежал России Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Шредер подал в суд на Бундестаг В 2022 году экс-канцлер Германии обратился в суд с иском к Бундестагу с требованием о восстановлении его особых прав и возвращении ему канцелярии с сотрудниками. Его адвокат Михаэль Нагель из Ганновера подал соответствующий иск в административный суд Берлина от имени экс-канцлера. Решение о лишении Шредера особых прав было принято в мае. Это произошло на фоне критики его связей с РФ и компаниями страны после начала украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был вызван в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, помогавшего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это связано с тем, что он имеет хорошие отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. URA.RU приводит биографию Шредера и пять его поступков, которые не соответствуют антироссийской политике ФРГ. Герхард Фриц Курт Шредер родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге. Его политическая карьера началась с вступления в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в октябре 1963 года. В 1978 году он стал председателем молодежной организации СДПГ, а в 1980 году был избран в Бундестаг. Шредер возглавил оппозицию в Нижней Саксонии в 1986 году и к 1990 году стал премьер-министром этой федеральной земли. В 1998 году Герхард Шредер был выдвинут партией СДПГ в качестве кандидата на пост канцлера. После победы на выборах он официально стал канцлером Германии и пробыл на этом посту до 2005 года. После окончания политической карьеры Шредер занял руководящие позиции в энергетической отрасли страны. В 2005 году он стал председателем наблюдательного совета Nord Stream AG, а в 2016-м возглавил совет компании Nord Stream 2. Также с 2017 года Шредер является членом и председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Бывший канцлер ФРГ известен своими тесными связями с российскими энергетическими компаниями, это вызывало дискуссии на международном уровне. Герхард Шредер высказался относительно того, кто мог стоять за взрывами, повредившими газопроводы «Северный поток». Он упомянул о возможной причастности США к инциденту. В этом случае Шредер сослался на комментарий президента Штатов Джо Байдена в начале 2022 года. Он предупреждал нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Северный поток» может быть выведен из строя в случае начала Россией спецоперации. Шредер предложил общественности сделать из этого свои выводы. Также Герхард Шредер выразил мнение, что запуск «Северного потока-2» был бы разумным с экономической точки зрения, особенно учитывая текущую ситуацию с ценами на энергоносители. Он указал на необходимость ремонта обеих линий газопровода. Герхард Шредер летом 2022 года ездил в Москву без предварительного согласования с Олафом Шольцем. Эту информацию подтвердила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман. Она воздержалась от комментариев и оценки данной поездки. Аналогичную позицию занял и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Существуют предположения о том, что в рамках своего визита в РФ Герхард Шредер мог провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии заявил, что не намерен скрывать свои дружеские отношения Путиным, несмотря на критику и неприязнь, которую он испытывает со стороны общественности и политического сообщества. Шредер подчеркнул значение личных отношений в понимании собственных интересов и выразил намерение сохранить свое мнение о российском лидере. Правящая коалиция Германии приняла решение о лишении Герхарда Шредера должностей в парламенте из-за его связей с Россией. Кроме того, его жена Со Ен Шредер-Ким была уволена из немецкой компании NRW. Global Business после посещения посольства РФ в Берлине в день празднования Дня Победы. Герхард Шредер в 2023 году выразил мнение о том, что Крым исторически связан с Россией, комментируя утверждения Киева о необходимости возвращения полуострова в состав Украины. Он утверждал, что для РФ полуостров не просто территория, а значимая часть ее исторического наследия. Он также напомнил о включении полуострова в состав Российской империи в 1783 году. Кроме того, Шредер предложил план по урегулированию ситуации на Украине. Он состоит из пяти пунктов: Отказ Украины от идеи вступления в НАТО. Отмена украинским парламентом запрета на русский язык. Предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины. Получение Киевом гарантий безопасности от Германии и Совета Безопасности ООН. Отказ от затрагивания геополитических интересов. В 2022 году экс-канцлер Германии обратился в суд с иском к Бундестагу с требованием о восстановлении его особых прав и возвращении ему канцелярии с сотрудниками. Его адвокат Михаэль Нагель из Ганновера подал соответствующий иск в административный суд Берлина от имени экс-канцлера. Решение о лишении Шредера особых прав было принято в мае. Это произошло на фоне критики его связей с РФ и компаниями страны после начала украинского конфликта.