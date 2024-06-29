Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был вызван в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, помогавшего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это связано с тем, что он имеет хорошие отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. URA.RU приводит биографию Шредера и пять его поступков, которые не соответствуют антироссийской политике ФРГ.
Биография Шредера
Герхард Фриц Курт Шредер родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге. Его политическая карьера началась с вступления в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в октябре 1963 года. В 1978 году он стал председателем молодежной организации СДПГ, а в 1980 году был избран в Бундестаг. Шредер возглавил оппозицию в Нижней Саксонии в 1986 году и к 1990 году стал премьер-министром этой федеральной земли.
В 1998 году Герхард Шредер был выдвинут партией СДПГ в качестве кандидата на пост канцлера. После победы на выборах он официально стал канцлером Германии и пробыл на этом посту до 2005 года.
После окончания политической карьеры Шредер занял руководящие позиции в энергетической отрасли страны. В 2005 году он стал председателем наблюдательного совета Nord Stream AG, а в 2016-м возглавил совет компании Nord Stream 2. Также с 2017 года Шредер является членом и председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Бывший канцлер ФРГ известен своими тесными связями с российскими энергетическими компаниями, это вызывало дискуссии на международном уровне.
Шредер назвал виновных в подрыве «Северных потоков»
Герхард Шредер высказался относительно того, кто мог стоять за взрывами, повредившими газопроводы «Северный поток». Он упомянул о возможной причастности США к инциденту.
В этом случае Шредер сослался на комментарий президента Штатов Джо Байдена в начале 2022 года. Он предупреждал нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Северный поток» может быть выведен из строя в случае начала Россией спецоперации. Шредер предложил общественности сделать из этого свои выводы.
Также Герхард Шредер выразил мнение, что запуск «Северного потока-2» был бы разумным с экономической точки зрения, особенно учитывая текущую ситуацию с ценами на энергоносители. Он указал на необходимость ремонта обеих линий газопровода.
Экс-канцлер ФРГ ездил в Россию без согласия Шольца
Герхард Шредер летом 2022 года ездил в Москву без предварительного согласования с Олафом Шольцем. Эту информацию подтвердила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман. Она воздержалась от комментариев и оценки данной поездки. Аналогичную позицию занял и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Существуют предположения о том, что в рамках своего визита в РФ Герхард Шредер мог провести встречу с президентом Владимиром Путиным.
Шредер назвал Путина свои другом и отказался предавать эти отношения
Бывший канцлер Германии заявил, что не намерен скрывать свои дружеские отношения Путиным, несмотря на критику и неприязнь, которую он испытывает со стороны общественности и политического сообщества. Шредер подчеркнул значение личных отношений в понимании собственных интересов и выразил намерение сохранить свое мнение о российском лидере.
Правящая коалиция Германии приняла решение о лишении Герхарда Шредера должностей в парламенте из-за его связей с Россией. Кроме того, его жена Со Ен Шредер-Ким была уволена из немецкой компании NRW. Global Business после посещения посольства РФ в Берлине в день празднования Дня Победы.
Бывший канцлер Германии назвал Крым частью истории РФ
Герхард Шредер в 2023 году выразил мнение о том, что Крым исторически связан с Россией, комментируя утверждения Киева о необходимости возвращения полуострова в состав Украины. Он утверждал, что для РФ полуостров не просто территория, а значимая часть ее исторического наследия. Он также напомнил о включении полуострова в состав Российской империи в 1783 году.
Кроме того, Шредер предложил план по урегулированию ситуации на Украине. Он состоит из пяти пунктов:
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Отказ Украины от идеи вступления в НАТО.
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Отмена украинским парламентом запрета на русский язык.
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Предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины.
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Получение Киевом гарантий безопасности от Германии и Совета Безопасности ООН.
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Отказ от затрагивания геополитических интересов.
Шредер подал в суд на Бундестаг
В 2022 году экс-канцлер Германии обратился в суд с иском к Бундестагу с требованием о восстановлении его особых прав и возвращении ему канцелярии с сотрудниками. Его адвокат Михаэль Нагель из Ганновера подал соответствующий иск в административный суд Берлина от имени экс-канцлера.
Решение о лишении Шредера особых прав было принято в мае. Это произошло на фоне критики его связей с РФ и компаниями страны после начала украинского конфликта.
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