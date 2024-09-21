ВС РФ готовы взять Макеевку, Алаудинов ждет обрушения фронта: главное об СВО на 22 сентября

«Украина.ру»: ВС РФ готовы взять Макеевку

22 сентября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Российские войска выбивают ВСУ со стратегических точек Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сдают позиции под натиском российской армии, также он анонсировал скорое обрушение украинского фронта. Зачистка Макеевки, взрывы на военных складах в Лубнах, бои под Курском и реакция немецких политиков — об этом в актуальном материале URA.RU. Армия России готова полностью освободить Макеевку Российские войска нанесли серьезный урон ВСУ в Макеевке (ЛНР), заняв преобладающую часть населенного пункта. Стало известно, что ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения. Таким образом, военные находятся на стратегически важных высотах и ведут зачистку территории от противника, рассказало издание «Украина.ру». URA.RU направило соответствующий запрос для комментария и подробностей в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские войска освободили Макеевку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные склады ВСУ были поражены силами ВС РФ Военные склады в городе Лубны Полтавской области Украины подверглись удару. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. «В 22.50 прилетело в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен он начал наполняться, в том числе, ракетами с дальним радиусом действия. Подробности узнать сложно. Все, что севернее поселка Ольшанка, перекрыто блокпостами. Но взрыв был мощный и детонация продолжительная», — слова Лебедева приводит агентство. Поражение склада ВСУ с боеприпасами спровоцировал мощную детонацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Алаудинов отчитался об обстановке под Курском и дал прогноз по наступлению ВС РФ Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о неудачной попытке прорыва украинских военных на курском направлении в направлении Плехова Суджанского района. Она была предотвращена российскими войсками. В ходе столкновения ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники и вооружения противника. В частности, ликвидировали три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. Алаудинов также выразил уверенность в скором обрушении оборонительных линий украинских войск на фронте. По его словам, российские подразделения двигаются вперед, ежедневно делая серьезный результаты. «Противник вынужден бросать позиции, где-то отходить, оставляя большие территории. Я так думаю, что с такими темпами при любом раскладе в скором времени мы услышим о том, что весь фронт у них реально рухнул», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Алаудинов озвучил прогноз касаемо положения дел ВСУ на Курском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Германии возникли вопросы из-за вторжения ВСУ Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» адресовали вопросы правительству страны о последствиях использования ВСУ немецкого оружия в Курской области. Они выразили опасения по поводу возможного влияния этих действий на мирные переговоры с Россией. «Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года? И может привести к эскалации?» — спросили депутаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сдают позиции под натиском российской армии, также он анонсировал скорое обрушение украинского фронта. Зачистка Макеевки, взрывы на военных складах в Лубнах, бои под Курском и реакция немецких политиков — об этом в актуальном материале URA.RU. Российские войска нанесли серьезный урон ВСУ в Макеевке (ЛНР), заняв преобладающую часть населенного пункта. Стало известно, что ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения. Таким образом, военные находятся на стратегически важных высотах и ведут зачистку территории от противника, рассказало издание «Украина.ру». URA.RU направило соответствующий запрос для комментария и подробностей в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Военные склады в городе Лубны Полтавской области Украины подверглись удару. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. «В 22.50 прилетело в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен он начал наполняться, в том числе, ракетами с дальним радиусом действия. Подробности узнать сложно. Все, что севернее поселка Ольшанка, перекрыто блокпостами. Но взрыв был мощный и детонация продолжительная», — слова Лебедева приводит агентство. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о неудачной попытке прорыва украинских военных на курском направлении в направлении Плехова Суджанского района. Она была предотвращена российскими войсками. В ходе столкновения ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники и вооружения противника. В частности, ликвидировали три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. Алаудинов также выразил уверенность в скором обрушении оборонительных линий украинских войск на фронте. По его словам, российские подразделения двигаются вперед, ежедневно делая серьезный результаты. «Противник вынужден бросать позиции, где-то отходить, оставляя большие территории. Я так думаю, что с такими темпами при любом раскладе в скором времени мы услышим о том, что весь фронт у них реально рухнул», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» адресовали вопросы правительству страны о последствиях использования ВСУ немецкого оружия в Курской области. Они выразили опасения по поводу возможного влияния этих действий на мирные переговоры с Россией. «Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года? И может привести к эскалации?» — спросили депутаты.