На курском направлении в районе населенного пункта Плехово Суджанского района произошла неудачная попытка прорыва украинских военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения [его] сожгли. Потом они там на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
По словам генерала, в ходе боевых действий российские войска уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. ВСУ понесли потери и не смогли добиться успеха на данном участке. Алаудинов подчеркнул, что российские военные контролировали ситуацию и продвинулись вперед на курском направлении, несмотря на попытки украинских вооруженных сил прорвать оборону.
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