21 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ пытались прорваться у Плехова в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов рассказал об уничтожении техники врага
Алаудинов рассказал об уничтожении техники врага Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На курском направлении в районе населенного пункта Плехово Суджанского района произошла неудачная попытка прорыва украинских военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения [его] сожгли. Потом они там на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

По словам генерала, в ходе боевых действий российские войска уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. ВСУ понесли потери и не смогли добиться успеха на данном участке. Алаудинов подчеркнул, что российские военные контролировали ситуацию и продвинулись вперед на курском направлении, несмотря на попытки украинских вооруженных сил прорвать оборону.

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На курском направлении в районе населенного пункта Плехово Суджанского района произошла неудачная попытка прорыва украинских военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения [его] сожгли. Потом они там на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам генерала, в ходе боевых действий российские войска уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. ВСУ понесли потери и не смогли добиться успеха на данном участке. Алаудинов подчеркнул, что российские военные контролировали ситуацию и продвинулись вперед на курском направлении, несмотря на попытки украинских вооруженных сил прорвать оборону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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