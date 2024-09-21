Депутаты в Германии задали вопросы кабмину после атаки ВСУ на Курскую область

Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству страны с вопросами относительно использования ВСУ немецкого оружия в Курской области. Политики решили узнать, не снизят ли действия Украины вероятность успеха мирных переговоров с Россией.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» — интересуются депутаты в своем обращении. Текст со словами политиков был опубликован на официальном сайте немецкого правительства.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов подчеркивал намерение завершить операцию разгромом противника. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ несут значительные потери под Курском ежедневно.
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