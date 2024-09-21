21 сентября 2024

Депутаты в Германии задали вопросы кабмину после атаки ВСУ на Курскую область

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Немецкие депутаты обеспокоились срывом переговоров
Немецкие депутаты обеспокоились срывом переговоров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству страны с вопросами относительно использования ВСУ немецкого оружия в Курской области. Политики решили узнать, не снизят ли действия Украины вероятность успеха мирных переговоров с Россией.

«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» — интересуются депутаты в своем обращении. Текст со словами политиков был опубликован на официальном сайте немецкого правительства.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов подчеркивал намерение завершить операцию разгромом противника. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ несут значительные потери под Курском ежедневно.

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Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству страны с вопросами относительно использования ВСУ немецкого оружия в Курской области. Политики решили узнать, не снизят ли действия Украины вероятность успеха мирных переговоров с Россией. «Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» — интересуются депутаты в своем обращении. Текст со словами политиков был опубликован на официальном сайте немецкого правительства. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов подчеркивал намерение завершить операцию разгромом противника. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ несут значительные потери под Курском ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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