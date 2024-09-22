Обвиняемому в мошенничестве генерал-майору Ивану Попову запретили гулять

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По словам Попова, следователь лишил его прогулок
По словам Попова, следователь лишил его прогулок Фото:

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, лишился возможности прогулок в период домашнего ареста. Об этом он сообщил после заседания 2-го Западного окружного военного суда.

«Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это все мелочи жизни», — прокомментировал Попов решение суда в беседе с ТАСС.

Попов проходит по делу о крупном мошенничестве, он был переведен под домашний арест по решению военного суда. Ранее стало известно, что командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора. 

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, лишился возможности прогулок в период домашнего ареста. Об этом он сообщил после заседания 2-го Западного окружного военного суда. «Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это все мелочи жизни», — прокомментировал Попов решение суда в беседе с ТАСС. Попов проходит по делу о крупном мошенничестве, он был переведен под домашний арест по решению военного суда. Ранее стало известно, что командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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