Обвиняемому в мошенничестве генерал-майору Ивану Попову запретили гулять

По словам Попова, следователь лишил его прогулок
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, лишился возможности прогулок в период домашнего ареста. Об этом он сообщил после заседания 2-го Западного окружного военного суда.
«Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это все мелочи жизни», — прокомментировал Попов решение суда в беседе с ТАСС.
Попов проходит по делу о крупном мошенничестве, он был переведен под домашний арест по решению военного суда. Ранее стало известно, что командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора.
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