Лидеры стран QUAD призвали к миру на Украине

22 сентября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Лидеры стран, входящих в QUAD, заявили о соблюдении международного права и Устава ООН по заключению мира на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, Австралия, Индия и Япония, входящие в состав оборонного и стратегического альянса QUAD, призвали к установлению прочного мира на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Мы выступаем за соблюдение международного права и уважение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет всех государств и мирное разрешение споров. Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность конфликтом, бушующим на Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия. <…> Мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — говорится в заявлении лидеров стран QUAD. Также представители альянса отметили, что в контексте украинского конфликта недопустимы угрозы или полноценное применение ядерного оружия. Также в QUAD отметили, что из-за конфликта на Украине страдают мировая энергетическая и продовольственная безопасности. Наиболее сильный эффект для наименее развитых стран. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что разработал мирный план по окончанию конфликта. Он уточнил, что на данный момент готовы три пункта, сам план уже обсуждался с участниками мирного саммита в Швейцарии, куда Россия не была приглашена, передает «Национальная служба новостей». Однако позже Зеленский раскрыл ключевой пункт плана — удары в глубь РФ. В Москве при этом отметили, что процесс, инициированный президентом Украины, не имеет ничего общего с концепцией мирных переговоров, поэтому Кремль не будет принимать в этом участие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США, Австралия, Индия и Япония, входящие в состав оборонного и стратегического альянса QUAD, призвали к установлению прочного мира на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Мы выступаем за соблюдение международного права и уважение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет всех государств и мирное разрешение споров. Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность конфликтом, бушующим на Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия. <…> Мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — говорится в заявлении лидеров стран QUAD. Также представители альянса отметили, что в контексте украинского конфликта недопустимы угрозы или полноценное применение ядерного оружия. Также в QUAD отметили, что из-за конфликта на Украине страдают мировая энергетическая и продовольственная безопасности. Наиболее сильный эффект для наименее развитых стран. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что разработал мирный план по окончанию конфликта. Он уточнил, что на данный момент готовы три пункта, сам план уже обсуждался с участниками мирного саммита в Швейцарии, куда Россия не была приглашена, передает «Национальная служба новостей». Однако позже Зеленский раскрыл ключевой пункт плана — удары в глубь РФ. В Москве при этом отметили, что процесс, инициированный президентом Украины, не имеет ничего общего с концепцией мирных переговоров, поэтому Кремль не будет принимать в этом участие.