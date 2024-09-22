В ЛНР погиб пожарный из-за детонации украинского беспилотника

22 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В результате взрыва беспилотника ВСУ погиб пожарный, передает МЧС Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЛНР сдетонировал украинский беспилотник, в результате происшествия погиб пожарный. Об этом сообщили в МЧС по региону. «Пожарный погиб из-за детонации украинского беспилотника в ЛНР», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при помощи беспилотников атаковали шесть российских регионов. Всего противником было запущено до 15 дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЛНР сдетонировал украинский беспилотник, в результате происшествия погиб пожарный. Об этом сообщили в МЧС по региону. «Пожарный погиб из-за детонации украинского беспилотника в ЛНР», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при помощи беспилотников атаковали шесть российских регионов. Всего противником было запущено до 15 дронов.