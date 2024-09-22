В ЛНР погиб пожарный из-за детонации украинского беспилотника

В результате взрыва беспилотника ВСУ погиб пожарный, передает МЧС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ЛНР сдетонировал украинский беспилотник, в результате происшествия погиб пожарный. Об этом сообщили в МЧС по региону.
«Пожарный погиб из-за детонации украинского беспилотника в ЛНР», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при помощи беспилотников атаковали шесть российских регионов. Всего противником было запущено до 15 дронов.
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