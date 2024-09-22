В ЛНР погиб пожарный из-за детонации украинского беспилотника

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В результате взрыва беспилотника ВСУ погиб пожарный, передает МЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР сдетонировал украинский беспилотник, в результате происшествия погиб пожарный. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Пожарный погиб из-за детонации украинского беспилотника в ЛНР», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при помощи беспилотников атаковали шесть российских регионов. Всего противником было запущено до 15 дронов.

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В ЛНР сдетонировал украинский беспилотник, в результате происшествия погиб пожарный. Об этом сообщили в МЧС по региону. «Пожарный погиб из-за детонации украинского беспилотника в ЛНР», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при помощи беспилотников атаковали шесть российских регионов. Всего противником было запущено до 15 дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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