Свердловская прокуратура начала расследование гибели двух подростков при пожаре

22 сентября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Североуральска начала проверку после обнаружения тел двух детей во время тушения пожара в поселке Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре. Также под контроль было взято расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие рассматривает различные версии причины возгорания, включая возможное короткое замыкание электропроводки. Точная причина пожара и обстоятельства смерти детей будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в частном доме. Погибло двое подростков, которых по предварительным данным, придавило надворной постройкой при попытке выбраться. Вместе с ними в доме отдыхали еще несколько детей, которым удалось выскочить через окно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Североуральска начала проверку после обнаружения тел двух детей во время тушения пожара в поселке Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре. Также под контроль было взято расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие рассматривает различные версии причины возгорания, включая возможное короткое замыкание электропроводки. Точная причина пожара и обстоятельства смерти детей будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в частном доме. Погибло двое подростков, которых по предварительным данным, придавило надворной постройкой при попытке выбраться. Вместе с ними в доме отдыхали еще несколько детей, которым удалось выскочить через окно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.