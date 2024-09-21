Свердловская прокуратура начала расследование гибели двух подростков при пожаре

Прокуратура Североуральска начала проверку после обнаружения тел двух детей во время тушения пожара в поселке Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре. Также под контроль было взято расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Следствие рассматривает различные версии причины возгорания, включая возможное короткое замыкание электропроводки. Точная причина пожара и обстоятельства смерти детей будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.
Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в частном доме. Погибло двое подростков, которых по предварительным данным, придавило надворной постройкой при попытке выбраться. Вместе с ними в доме отдыхали еще несколько детей, которым удалось выскочить через окно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.
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