21 сентября 2024

Свердловская прокуратура начала расследование гибели двух подростков при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела Фото:

Прокуратура Североуральска начала проверку после обнаружения тел двух детей во время тушения пожара в поселке Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре. Также под контроль было взято расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следствие рассматривает различные версии причины возгорания, включая возможное короткое замыкание электропроводки. Точная причина пожара и обстоятельства смерти детей будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в частном доме. Погибло двое подростков, которых по предварительным данным, придавило надворной постройкой при попытке выбраться. Вместе с ними в доме отдыхали еще несколько детей, которым удалось выскочить через окно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.

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Прокуратура Североуральска начала проверку после обнаружения тел двух детей во время тушения пожара в поселке Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре. Также под контроль было взято расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие рассматривает различные версии причины возгорания, включая возможное короткое замыкание электропроводки. Точная причина пожара и обстоятельства смерти детей будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в частном доме. Погибло двое подростков, которых по предварительным данным, придавило надворной постройкой при попытке выбраться. Вместе с ними в доме отдыхали еще несколько детей, которым удалось выскочить через окно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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