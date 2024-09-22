Мать детей, умерших после отравления в Красноярском крае, оказалась беременной

В Красноярском крае женщина, которая с семьей отравилась пельменями и курицей, находится на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Да, женщина беременная, она на девятом месяце», — заявили в пресс-службе СК РФ. Информацию передает РИА Новости.
Следственный комитет 21 сентября сообщил об инциденте, произошедшем в селе Красная Сопка, — семья, включая четверых детей в возрасте от шести до 13 лет, отравилась пельменями и курицей. Продукты были куплены в местном магазине.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью около 11 часов утра. Однако состояние шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика быстро ухудшилось, что привело к их гибели в больнице. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, передает RT. На следующий день, 22 сентября, стало известно о смерти третьего ребенка.
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