Мать детей, умерших после отравления в Красноярском крае, оказалась беременной

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Мать умерших из-за отравления детей находится на девятом месяце беременности Фото:

В Красноярском крае женщина, которая с семьей отравилась пельменями и курицей, находится на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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«Да, женщина беременная, она на девятом месяце», — заявили в пресс-службе СК РФ. Информацию передает РИА Новости.

Следственный комитет 21 сентября сообщил об инциденте, произошедшем в селе Красная Сопка, — семья, включая четверых детей в возрасте от шести до 13 лет, отравилась пельменями и курицей. Продукты были куплены в местном магазине.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью около 11 часов утра. Однако состояние шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика быстро ухудшилось, что привело к их гибели в больнице. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, передает RT. На следующий день, 22 сентября, стало известно о смерти третьего ребенка.

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В Красноярском крае женщина, которая с семьей отравилась пельменями и курицей, находится на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «Да, женщина беременная, она на девятом месяце», — заявили в пресс-службе СК РФ. Информацию передает РИА Новости. Следственный комитет 21 сентября сообщил об инциденте, произошедшем в селе Красная Сопка, — семья, включая четверых детей в возрасте от шести до 13 лет, отравилась пельменями и курицей. Продукты были куплены в местном магазине. Пострадавшие обратились за медицинской помощью около 11 часов утра. Однако состояние шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика быстро ухудшилось, что привело к их гибели в больнице. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, передает RT. На следующий день, 22 сентября, стало известно о смерти третьего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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