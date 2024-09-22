22 сентября 2024

По делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова арестовали 43 банковских счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов свою вину не признает
Тимур Иванов свою вину не признает Фото:

Московский суд арестовал 43 банковских вклада в рамках дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомились РИА Новости.

«Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу... Тимура Иванова», — передает РИА Новости. В решении суда отмечено, что вклады размещены в трех различных российских банках.

Сумма взятки, которую обвинение приписывает Иванову, составляет более 1 миллиарда рублей. В случае признания его вины, суд может вынести решение о штрафе, превышающем размер полученной взятки в 70 или даже 100 раз. Также возможна конфискация имущества, полученного преступным путем. Согласно следствию, Иванов и его товарищ Сергей Бородин получили особо крупные взятки за курирование работ военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает, как заявил его адвокат Мурад Мусаев.

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Московский суд арестовал 43 банковских вклада в рамках дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомились РИА Новости. «Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу... Тимура Иванова», — передает РИА Новости. В решении суда отмечено, что вклады размещены в трех различных российских банках. Сумма взятки, которую обвинение приписывает Иванову, составляет более 1 миллиарда рублей. В случае признания его вины, суд может вынести решение о штрафе, превышающем размер полученной взятки в 70 или даже 100 раз. Также возможна конфискация имущества, полученного преступным путем. Согласно следствию, Иванов и его товарищ Сергей Бородин получили особо крупные взятки за курирование работ военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает, как заявил его адвокат Мурад Мусаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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