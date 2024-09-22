По делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова арестовали 43 банковских счета

Московский суд арестовал 43 банковских вклада в рамках дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомились РИА Новости.
«Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу... Тимура Иванова», — передает РИА Новости. В решении суда отмечено, что вклады размещены в трех различных российских банках.
Сумма взятки, которую обвинение приписывает Иванову, составляет более 1 миллиарда рублей. В случае признания его вины, суд может вынести решение о штрафе, превышающем размер полученной взятки в 70 или даже 100 раз. Также возможна конфискация имущества, полученного преступным путем. Согласно следствию, Иванов и его товарищ Сергей Бородин получили особо крупные взятки за курирование работ военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает, как заявил его адвокат Мурад Мусаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.