На трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью 23 сентября образовалась 13-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».
«С 276-го по 289-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги.
Затор образовался и на 336-м километре трассы. Там движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе.
Пробки на Пермском тракте начали скапливаться еще в ночь на 23 сентября. Водители встали на трассе с 322-го по 326-й километр (от деревни Крылосово в сторону Перми).
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