На Пермском тракте растянулась 13-километровая пробка. Карта

23 сентября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Пробку можно объехать по соседней трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью 23 сентября образовалась 13-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора». «С 276-го по 289-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги. Затор образовался и на 336-м километре трассы. Там движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе. Пробки на Пермском тракте начали скапливаться еще в ночь на 23 сентября. Водители встали на трассе с 322-го по 326-й километр (от деревни Крылосово в сторону Перми). Красной линией отмечен путь объезда затора Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью 23 сентября образовалась 13-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора». «С 276-го по 289-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги. Затор образовался и на 336-м километре трассы. Там движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе. Пробки на Пермском тракте начали скапливаться еще в ночь на 23 сентября. Водители встали на трассе с 322-го по 326-й километр (от деревни Крылосово в сторону Перми).