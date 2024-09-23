На Пермском тракте растянулась 13-километровая пробка. Карта

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Пробку можно объехать по соседней трассе Фото:

На трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью 23 сентября образовалась 13-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».

«С 276-го по 289-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги.

Затор образовался и на 336-м километре трассы. Там движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе.

Пробки на Пермском тракте начали скапливаться еще в ночь на 23 сентября. Водители встали на трассе с 322-го по 326-й километр (от деревни Крылосово в сторону Перми).

Красной линией отмечен путь объезда затора
Красной линией отмечен путь объезда затора

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На трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью 23 сентября образовалась 13-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора». «С 276-го по 289-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги. Затор образовался и на 336-м километре трассы. Там движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе. Пробки на Пермском тракте начали скапливаться еще в ночь на 23 сентября. Водители встали на трассе с 322-го по 326-й километр (от деревни Крылосово в сторону Перми).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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