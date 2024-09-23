Пермский тракт встал в глухую пробку. Видео

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Пробка растянулась на четыре километра (архивное фото)
Пробка растянулась на четыре километра (архивное фото) Фото:

Вечером 22 сентября на Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка. По словам местных жителей, затор растянулся от деревни Крылосово в Свердловской области до Перми. Об этом сообщили очевидцы.

«Затор от Крылосово до Перми, а также мост на Нижние Серги тоже закрыт. Людям приходится проезжать дальше и идти на разворот, чтобы повернуть в сторону Серег, Михайловска и т. д.», — сообщили водители «Четвертому каналу». На опубликованном каналом видео заметна длинная пробка из грузовых и легковых авто.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», пробка растянулась с 322 по 326 километр трассы из-за большого потока машин и дорожных работ. Водителям рекомендуют объехать проблемный участок через село Новоалексеевское, Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское.

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Вечером 22 сентября на Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка. По словам местных жителей, затор растянулся от деревни Крылосово в Свердловской области до Перми. Об этом сообщили очевидцы. «Затор от Крылосово до Перми, а также мост на Нижние Серги тоже закрыт. Людям приходится проезжать дальше и идти на разворот, чтобы повернуть в сторону Серег, Михайловска и т. д.», — сообщили водители «Четвертому каналу». На опубликованном каналом видео заметна длинная пробка из грузовых и легковых авто. По информации ФКУ «Уралуправтодор», пробка растянулась с 322 по 326 километр трассы из-за большого потока машин и дорожных работ. Водителям рекомендуют объехать проблемный участок через село Новоалексеевское, Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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