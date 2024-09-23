Вечером 22 сентября на Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка. По словам местных жителей, затор растянулся от деревни Крылосово в Свердловской области до Перми. Об этом сообщили очевидцы.
«Затор от Крылосово до Перми, а также мост на Нижние Серги тоже закрыт. Людям приходится проезжать дальше и идти на разворот, чтобы повернуть в сторону Серег, Михайловска и т. д.», — сообщили водители «Четвертому каналу». На опубликованном каналом видео заметна длинная пробка из грузовых и легковых авто.
По информации ФКУ «Уралуправтодор», пробка растянулась с 322 по 326 километр трассы из-за большого потока машин и дорожных работ. Водителям рекомендуют объехать проблемный участок через село Новоалексеевское, Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское.
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