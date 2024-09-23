Экс-главу Ашинского района Чистякова оправдали по делу о взятке

Виктора Чистякова освободили в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова 23 сентября оправдали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщил адвокат Чистякова Михаил Кириенко.

«Мы все довольны решением. Но понимаем, что прокуратура будет обжаловать. Будем надеяться, что суд апелляционной инстанции оставит приговор без изменения», — сообщил URA.RU Кириенко.

По его словам, в пятницу, 20 сентября, в Ашинском райсуде по делу Чистякова прошли прения, которые длились целый день. 23 сентября суд вынес оправдательный приговор. Бывшего главу освободили в зале суда.

«Чистяков доволен приговором. Но пока не осознал, наверное», — отметил адвокат.

Чистяков был задержан в феврале 2022 года. Его обвинили в получении особо крупных взяток от одного из предпринимателей. В августе 2023 года Чистякова признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет строгого режима. В апелляции адвокату удалось отменить приговор и вернуть дела на новое рассмотрение. После второго суда в действиях Чистякова не нашли состава преступления.