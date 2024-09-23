Атаковавший одноклассников молотком школьник увлекался аниме и мангой

23 сентября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Одноклассники напавшего школьника отзывались о нем, как о необщительном человеке, который увлекается аниме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком В Иркутской области школьник, набросившийся с молотком на одноклассников, увлекался мангой и аниме. Ученики в его классе называли мальчика замкнутым. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Напавший на учеников с молотками подросток увлекается японской культурой, любит мангу и аниме. Одноклассники называют его замкнутым и необщительным», — передает telegram-канал. Сегодня утром в школе №1 поселка Балаганск Иркутской области 13-летний восьмиклассник Артем Б. совершил нападение на одноклассников. Мальчик вошел в здание школы с ножом и тремя молотками, спрятанными в рюкзаке. Вход в школу не был оборудован металлодетектором, охранник отсутствовал, на входе находилась только гардеробщица. Подросток напал на одноклассника в мужской раздевалке перед уроком физкультуры, ударив его молотком по голове, когда тот завязывал шнурки. Затем нападавший стал размахивать молотком, ранив еще двоих учеников. На помощь пришел учитель физкультуры, который услышал крики и смог остановить школьника. Всего в раздевалке находились пять учеников. Трое раненых учеников были осмотрены медиками и отпущены домой. Артем Б. в социальных сетях выражал намерения организовать массовое убийство, планируя его в течение четырех месяцев. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и халатности. Следить за ситуацией в Иркутской области можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области школьник, набросившийся с молотком на одноклассников, увлекался мангой и аниме. Ученики в его классе называли мальчика замкнутым. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Напавший на учеников с молотками подросток увлекается японской культурой, любит мангу и аниме. Одноклассники называют его замкнутым и необщительным», — передает telegram-канал. Сегодня утром в школе №1 поселка Балаганск Иркутской области 13-летний восьмиклассник Артем Б. совершил нападение на одноклассников. Мальчик вошел в здание школы с ножом и тремя молотками, спрятанными в рюкзаке. Вход в школу не был оборудован металлодетектором, охранник отсутствовал, на входе находилась только гардеробщица. Подросток напал на одноклассника в мужской раздевалке перед уроком физкультуры, ударив его молотком по голове, когда тот завязывал шнурки. Затем нападавший стал размахивать молотком, ранив еще двоих учеников. На помощь пришел учитель физкультуры, который услышал крики и смог остановить школьника. Всего в раздевалке находились пять учеников. Трое раненых учеников были осмотрены медиками и отпущены домой. Артем Б. в социальных сетях выражал намерения организовать массовое убийство, планируя его в течение четырех месяцев. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и халатности. Следить за ситуацией в Иркутской области можно в онлайн-трансляции URA.RU.